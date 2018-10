03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 1:36 a.m. 1:36 a.m.

EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN DE TIERRAS SE HARÁN DE ACUERDO CON EL AVANCE DEL PROYECTO DEL CANAL

¿Cómo asegura este proyecto los derechos e intereses legítimos de las personas afectadas en la ruta prevista del canal? Los derechos de los nicaragüenses están protegidos por la Ley 840 y otras leyes y reglamentos de Nicaragua. Además, el presidente de HKND Group, Wang Jing, se ha comprometido a pagar el “valor justo de mercado” por la expropiación de la propiedad y da la garantía de que las personas reubicadas recibirán una nueva casa, que al menos sea tan buena como la anterior y que posea toda la gama de servicios e infraestructuras sociales. HKND también ha demostrado que escucha y responde a las preocupaciones legítimas planteadas por los ciudadanos, por ejemplo, la reubicación del canal para evitar afectar el pueblo de El Tule y la reubicación de la entrada del canal en Brito para evitar áreas ambientales sensibles. HKND está segura que todas las personas podrán vivir en mejores condiciones con la construcción del canal. ¿Qué estándares se seguirán para construir los poblados de reasentamiento? ¿Dónde estarán ubicados? HKND cumplirá como mínimo las normas establecidas por el Gobierno de Nicaragua… El gobierno, en consulta con HKND, asignará las áreas de reasentamiento a lo largo del canal (tanto en los lados este y oeste). Las áreas de reasentamiento estarán ubicadas lo más cercanas posible a los lugares de vivienda actual. Se garantizará que los pueblos estén totalmente equipados con todas las facilidades de la infraestructura social (electricidad, agua, alcantarillado, carreteras) y las instalaciones sociales (centros de salud, centros educativos, policía y servicios sociales). ¿Cuál es la base o el punto de partida del plan de reasentamiento? El Plan de Acción para el Reasentamiento de HKND se ha elaborado de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, según lo establecido por el Banco Mundial y la IFC (International Finance Corporation). HKND está recibiendo las aportaciones del Gobierno y consultores profesionales externos. Habrá un monitor independiente designado para asegurar que los requisitos del plan se apliquen plenamente. ¿Cuándo empezarían a pagar indemnizaciones a los afectados, o harían arreglos con ellos? La expropiación y la compensación de las tierras se harán de acuerdo con el avance del proyecto. Necesitamos esperar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y acordar en conjunto con el Gobierno las medidas de mitigación antes de que podamos proceder con el diseño final del canal, hasta entonces podremos iniciar la compra de las tierras para la construcción. Ustedes dijeron el año pasado que pagarían precios justos por las propiedades, ¿qué significa precios justos? Aunque el AMC (Acuerdo Marco de Concesión e Implementación) y la Ley 840 establecen que HKND debe pagar el menor precio con base en el valor catastral y el precio de mercado, nuestro presidente Wang Jing se ha comprometido a pagar el “valor justo de mercado”. El presidente de HKND ha hecho el compromiso de pagar por encima del mínimo establecido por la ley, a condición que se adopten medidas para desalentar la especulación de tierras y otras acciones que aumenten artificialmente los precios. El AMC y la Ley 840 prevén una fecha de corte con el fin de evitar este tipo de especulación. Pensamos que es justo que insistamos en mecanismos de este tipo para garantizar que los precios de mercado acordados sean justos para ambas partes. Subrayo de nuevo que el AMC y la Ley 840 se aseguraron mediante establecimiento de mecanismos, como una fecha de corte, valor menor basado en el valor catastral y el precio justo de mercado, que HKND no estaría pagando precios poco razonables por la propiedad. La adopción del precio de mercado es, obviamente, más generoso, pero no debe estar sujeto a manipulación. ¿Cómo se asegurará la sostenibilidad económica de las personas reubicadas? ¿Hay programas de capacitación o empleo para las personas afectadas? Las personas que actualmente poseen propiedades agrícolas recibirán una compensación adecuada para que puedan volver a establecerse si es necesario, o se ofrecerá “tierra por tierra”. HKND se ha comprometido a ofrecer a todas las personas desplazadas la oportunidad de trabajar en la construcción del canal (u operación) y ser entrenados adecuadamente para esas posiciones. Además, el impulso económico para Nicaragua que se desarrollará por el canal, creará oportunidades de empleo en toda la comunidad. Se espera que la actividad económica en Nicaragua sea por lo menos el doble con la construcción del canal y la generación de empleos indirectos será similar a lo que se ha dado en Panamá. Según los hallazgos de los estudios de impacto ambiental y social, ¿qué ajustes harían en relación con los movimientos de población? Nuestro principio es cumplir con las mejores prácticas internacionales, respetar a la cultura y la tradición locales, y promover el desarrollo sostenible en las áreas locales y de los alrededores. Con la recomendación de los expertos, hemos puesto un cuidado especial en las distancias de traslado y las necesidades culturales de las personas que están siendo afectadas por el canal. ¿Qué medidas de mitigación ambiental serían necesarias realizar con base en esos estudios? De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, la EIAS contempla un conjunto de medidas para proteger el medioambiente. Estas incluyen: a) “controles incrustados”, requisitos de diseño incorporados en el diseño del canal para proteger el medioambiente y minimizar los daños; b) “medidas de mitigación”, adoptadas para superar o mitigar el daño ambiental que no podamos evitar; c) “compensaciones”, acciones que emprenderá HKND en sí o proporcionará fondos con el fin de compensar los daños causados. HKND se ha comprometido en lograr un impacto ambiental positivo neto, que significa en esencia que el daño al medioambiente, que es inevitable, será más que equilibrado por beneficios positivos para el medioambiente. Este es un requisito del Banco Mundial que HKND ha adoptado como principio rector. ¿A cuánto asciende ya la inversión total de la obra, después de los ajustes en la ruta y los recientes estudios? Los 50,000 millones de dólares es el monto estimado después de los ajustes en Brito, departamento de Rivas, y El Tule. Aunque nosotros no descartamos la posibilidad de ajustes adicionales, después de que el Gobierno de Nicaragua complete el análisis del Estudio de Impacto Ambiental y Social. Telémaco Talavera dijo hace días que ya hay inversionistas para el canal. ¿Quiénes son? Esa es información sensitiva y será dada a conocer cuando los contratos estén firmados con los socios para evitar especulaciones innecesarias en los mercados financieros, lo cual es una práctica estándar internacional. El EIAS todavía está bajo análisis por el Gobierno de Nicaragua. ¿Cuándo espera HKND recibir los resultados? El EIAS sigue siendo objeto de estudio por el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno está aún dentro del marco de tiempo razonable para realizar el análisis de un estudio para un proyecto de gran magnitud. HKND está a la espera de preguntas por parte del Gobierno sobre diversos temas, incluso sobre el EIAS, pero no limitadas a aclaraciones, opinión técnica, mitigaciones ambientales, etcétera. Además, HKND está estudiando modificaciones en el diseño del canal para abordar los impactos identificados por el EIAS. El enfoque en curso está totalmente de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. ¿Cómo protegen los derechos de los grupos vulnerables dentro de la población reubicada? Además de la titulación normal, la población más vulnerable recibirá ayuda adicional no monetaria para la reubicación de sus viviendas en las nuevas áreas de reasentamiento. ¿Cómo se mantendrá el patrimonio cultural de las comunidades? ¿Cómo se conservarían los estilos de vida y tradiciones de las comunidades indígenas? Hemos contratado y seguiremos contratando expertos culturales locales para que nos asesoren en cómo preservar la cultura local, especialmente en los casos de los pueblos indígenas. ¿Cómo protegen los sitios y las obras arqueológicas? Nosotros seremos responsables de la identificación, excavación, clasificación y los registros de los artefactos arqueológicos descubiertos antes y durante la construcción del canal, y serán entregados al Gobierno de Nicaragua. Tomado de END