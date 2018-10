03, Agosto, 2015 03, Agosto, 2015 11:35 a.m. 11:35 a.m.

POLICÍA EN BUSCA DE ASESINOS DE PROFESORA EN MATAGALPA

La Comisionada Mayor Erlinda Castillo Chévez, jefa de las Comisarías de la Mujer, de la Policía Nacional, dio a conocer durante el informe semanal de las acciones de la institución, que continúan las investigaciones en el caso de la profesora asesinada en Matagalpa el pasado 25 de julio. De momento, las autoridades no han encontrado el paradero de los autores del delito, pero siguen trabajando, a la espera de los resultados periciales de las pruebas enviadas a criminalística. La jefa de las Comisarías indicó que de este caso, esperan brindar mayores detalles del curso de las investigaciones la próxima semana. “A la familia, a los amigos, a los ciudadanos, vecinos de la profesora les decimos que el Comisionado Martín Solórzano, jefe de la Policía de Matagalpa y la Compañera Lucía Rodríguez (jefa de la Comisaría de la Mujer Niñez y Adolescencia en Matagalpa) no descansan ni descansarán hasta poner en manos de la justicia a quienes dieron muerte a la profesora”, manifestó. Respuesta a las denuncias Respecto a las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 27 de julio y el 2 de agosto, detalló que se han dado respuesta al 70% de las mismas. El restante, todavía se encuentran en proceso de investigación y serán pasadas en los próximos días a las instancias judiciales correspondientes, señaló Castillo Chévez. De entre las denuncias recibidas, las que más sobresalen son un intento de femicidio, ocurrido en el Distrito III de Managua; dos lesiones graves, una en el Distrito V y otra en Boaco; 37 lesiones psicológicas; 123 lesiones físicas; 70 delitos sexuales; 68 incumplimientos de deberes alimenticios y 63 faltas que no constituyeron delito. De estos, los que más llaman la atención a las autoridades policiales son los de naturaleza sexual, pues en su mayoría corresponde a niños y niñas menores de 14 años de edad. 19 Digital