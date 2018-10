04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 1:22 a.m. 1:22 a.m.

PLAN DE TRÁNSITO REDUJO MUERTES POR ACCIDENTES

El comisionado mayor Roberto González Kraudy, jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito, informó que en lo que va del año ha habido 45 muertos menos en comparación con el mismo período del año pasado, lo que revela que las campañas y los planes de prevención que ejecuta el Estado y sus instituciones para reducir las muertes por accidente “han calado en la mente, corazón y conciencia de los conductores”. González señaló que para esta fecha del año pasado se contabilizaban 405 fallecidos por accidentes de tránsito y en cambio ahora solo se han registrado 360, es decir, 45 muertos menos en las familias nicaragüenses, “producto de todo un esfuerzo del Estado de la República de Nicaragua” que ha permitido reducir la peligrosidad en un 20% en las carreteras y en la ciudad. “Eso es un logro trascendental para nosotros, (porque) no es fácil, no es sencillo, reducir muertos y lesionados en el territorio nacional de acuerdo con todo el parque vehicular; por eso para nosotros es de trascendencia, porque todo el Estado de Nicaragua ha implementado políticas para garantizar la vida y la seguridad vial en todo el territorio”, destacó el jefe de Tránsito. LOGROS Aunque González no reveló la cantidad de accidentes ni heridos que han ocurrido en el país en lo que va del año, destacó que la reducción de la mortalidad es una buena noticia derivada de la ejecución del plan de agilización del tráfico vehicular “Nicaragua Mejor”, que esta semana arriba a su novena semana. Al plan se han sumado 70 nuevos agentes recién graduados para garantizar la seguridad vial y no permitir “que ningún ladrón se atreva a robarle a un ciudadano” en los semáforos, según dio a conocer ayer el comisionado Juan Valle Valle, jefe de la Brigada de Tránsito de Managua. “Nicaragua Mejor” arrancó en junio y tiene por objetivo mejorar y agilizar la circulación en las principales vías, entradas y salidas de Managua y del resto de departamentos del país en las horas pico (de 6:30 a 8:30 a.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.), para lo cual la Policía tiene presencia en unos 300 puntos a nivel nacional. Valle Valle comentó que antes para llegar de la rotonda de Galerías Santo Domingo a la de Metrocentro los conductores tenían que invertir una hora, pero ahora, gracias al plan, el tiempo se redujo a 15 o 20 minutos, lo que permite, sobre todo a los estudiantes y trabajadores, arribar a sus clases y puestos de labor “bien temprano”. También el plan busca reducir el tiempo de cobertura de los accidentes, siendo ahora el tiempo promedio entre 15 y 20 minutos. A diferencia de antes, que oscilaba entre los 25 y los 30, apuntó el jefe de Tránsito Nacional. END