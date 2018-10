04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 3:33 a.m. 3:33 a.m.

AUMENTAN LOS DELITOS SEXUALES EN CONTRA DE MENORES DE EDAD

Durante la semana del 27 de julio al 2 de agosto de este año, los delitos sexuales contra menores de 14 años tuvieron un incremento del 40% en comparación con las cifras de la semana antepasada, según se desprende del informe dado a conocer ayer por la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de la Comisaría de la Mujer, Niñez y Familia de la Policía Nacional. Entre el 27 de julio y el 2 de agosto en las comisarías de todo el país se recibieron 364 denuncias, 30 más que el período comprendido entre el 20 y el 26 de julio, cuando solo se reportaron 334 denuncias. De las 364 denuncias que las comisarías recibieron la semana pasada, dijo Castillo, sobresalen un intento de femicidio ocurrido en el Distrito III de Managua; 2 lesiones físicas graves en Boaco y Distrito V de la capital; 37 lesiones psicológicas; 123 físicas; 70 delitos sexuales; 68 incumplimientos de deberes alimenticios y 63 faltas policiales que no constituyen delito. “Evidentemente los delitos de mayor relevancia que sobresalen en esta semana son los que tienen que ver con violencia sexual; sin embargo, no vamos a dar detalles de esto, porque en su mayoría son en niños y niñas menores de 14 años de edad y debemos por lo tanto trabajar con el mayor sigilo esta parte, para no dañar la parte psicológica de los niños, las niñas y de sus familiares”, precisó la comisionada mayor Castillo. CASO PENDIENTE Por su parte, la comisionada mayor Erlinda Castillo reconoció que está pendiente del esclarecimiento del asesinato de la profesora matagalpina Elvia Ligia Altamirano, porque pese al trabajo investigativo que la Policía ha hecho, “no hemos podido dar con los autores”. “A la familia, amigos y ciudadanos vecinos de la profesora les decimos que el comisionado Martín Solórzano, jefe de la Policía de Matagalpa, y la compañera Lucía Rodríguez (jefa de la comisaría de ese departamento) no descansan ni descansarán hasta poner en manos de la justicia a quienes dieron muerte a la profesora”, advirtió. END