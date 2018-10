04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 7:45 a.m. 7:45 a.m.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO TUMARÍN EN ESPERAS POR ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN BRASIL

Unos lo ven como una bendición, otros no lo ven rentable para Nicaragua. Hablamos del proyecto hidroeléctrico Tumarín que esta en medio del escándalo de corrupción de PETROBRAS en Brasil donde supuestamente estarían vinculados las empresas Queiroz Galvao y Electrobras, socias de Centrales hidroeléctricas de Nicaragua. 100% Noticias se comunicó con relaciones públicas de CHN que representa a las empresas Queiroz Galvao y Electrobras, y nos informaron que harían la consulta para la solicitud de entrevista. Al respecto, el ex diputado Agustín Jarqupin Anaya considera que ''estos escándalos no tienen por qué afectar elproyecto en Nicaragua debido a que ELECTROBRAS tiene un 65% de las acciones en CHN, una empresa seria de clase mundial''- En cambio el economista Adolfo Acevedo aseguró que es necesario que se ''revisen los diseños del proyecto Tumarín debido a que su costo está sobrevalorado'', dijo. Por su parte, el ex canciller de la república, Francisco Aguirre alegó el proyecto quedó ''guardado en el bolsillo, y es mejor que nos olvidemos de él''. Cabe señalar, el asesor presidencial Bayardo Arce se refirió también al proyecto hidroeléctrico Tumarín y ''espera que el escándalo de corrupción en Brasil no afecte este proyecto'' que iba viento en popa en Nicaragua. Arce reveló que no han tenido comunicación con los inversionistas de centrales hidroeléctricas de Nicaragua. 100% Noticias