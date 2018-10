04, Agosto, 2015 04, Agosto, 2015 7:56 a.m. 7:56 a.m.

NICARAGUA SERÁ SEDE DEL VI CAMPEONATO IBEROAMERICANO DE KÁRATE DO

Nicaragua acogerá a partir del próximo viernes el VI Campeonato Iberoamericano de Kárate Do, categoría mayor, con la participación de 180 atletas de 21 países, informó hoy la Federación Nicaragüense de Kárate Do (Fenika Do). Además de los siete países de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, han confirmado su participación Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela, detalló el presidente de Fenika Do, Emmerson Velásquez, en una declaración escrita. El dirigente indicó que "es muy posible" que el evento, que durará tres días, sea inaugurado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Al torneo acudirá el presidente de la Confederación Iberoamericana de Karate Do, el español Antonio Moreno, de acuerdo con el Comité Organizador del VI Campeonato Iberoamericano, que dirige el diputado sandinista Edwin Castro. "Será un evento de primer nivel", valoró Velásquez. "Además de las competencias de Kata y Kumite tendremos importantes clínicas y seminarios para entrenadores y árbitros", añadió. Velásquez destacó la presencia de los entrenadores españoles Ángel Arenas y Jesús del Moral, quienes desde ayer, lunes, ayudan en la preparación de los atletas nicaragüenses. END