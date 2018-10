05, Agosto, 2015 05, Agosto, 2015 10:26 a.m. 10:26 a.m.

CIERRE DE VÍAS POR PROTESTAS EN MANAGUA GENERA MOLESTIAS

Quejas y molestias entre la población y los comerciantes genera el cierre de vías que realiza cada miércoles la Policía Nacional a 500 metros a la redonda de la sede del Consejo Supremo Electoral ubicada en Metrocentro, con el objetivo de evitar actos de violencia por parte de quienes se manifiestan en contra del sistema electoral. Hay quienes caminaron hasta 10 cuadras para llegar a sus trabajos este miércoles. El cierre del centro de la capital que realiza cada miércoles la Policía Nacional afecta a miles de peatones y conductores que tienen que buscar rutas alternas para llegar a sus lugares de destino. “Ya estamos hartos de esto, no es justo que molesten a quienes vamos para nuestros trabajos, ya me duelen las piernas de tanto caminar”, se quejó el señor Eduardo Toledo. El cierre de vías también genera pérdidas económicas al comercio local “Esto no solo afecta al comercio sino a todos en general. Yo venía de Plaza Inter hacia el Cosep y por el cierre de vías tarde 1 hora en llegar. Esto afecta la productividad y el tiempo de los ciudadanos”, refirió José Adán Aguerri, presidente del Cosep. Quienes participan en las protestas acusan a la Policía Nacional, quien según ellos hace uso desmedido de sus fuerzas para impedir la movilización de decenas de personas. “Ayer nosotros llevamos una carta a Plaza el Sol para pedirle a la policía que deje de estar haciendo uso irracional de la fuerza, nosotros no nos queremos tomar el Poder Electoral no es así que vamos a garantizar una elecciones libres”, manifestó Carlos Bonilla, presidente del Movimiento Democrático. Esta es la protesta número 17 que la oposición protagoniza exigiendo las condiciones mínimas para unas elecciones libres y transparentes. Stalin Andino/100% Noticias