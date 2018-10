06, Agosto, 2015 06, Agosto, 2015 7:40 a.m. 7:40 a.m.

COSEP CELEBRA SUSPENSIÓN DE WAIVER

Diferentes analistas han considerado como histórico el hecho que Estados Unidos informó a Nicaragua que ya no será necesario la aprobación del waiver, al levantarse la restricción que mantenían desde hace 20 años para acceder a préstamos internacionales que estaba condicionada por la resolución de los problemas de propiedades confiscadas en los años 80 a norteamericanos en Nicaragua. Para el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa a Nicaragua ''se le quitó una cruz'', al no necesitar más de aprobación de la dispensa conocida como waiver. Por su parte, el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia refirió ''es un decisión positiva para el país que permite colocarse en nivel de acceso y estatus de legislación estadounidense''. Cabe señalar, José Adán Aguerri, presidente de Cosep reaccionó positivamente al anuncio del gobierno de Estados Unidos de eliminar la condición del “waiver” de la propiedad, y expresó ''esta es una noticia positiva que se suma a la buena calificación en el tema de riesgo que emitió la agencia Moody’s y que posicionó muy bien al país; igualmente es en materia de respeto a la propiedad privada, lo que significa que son señales claras que tienen un impacto en la necesaria atracción de inversión”; enfatizó. Stalin Andino/100% Noticias