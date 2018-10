POLICÍA INFORMA QUE FIESTAS AGOSTINAS TRANSCURRIERON SIN HECHOS GRAVES QUE LAMENTAR

4:39 a.m.

El comisionado general Róger Ramírez, jefe de la Policía Metropolitana, informó en conferencia de prensa que los resultados del plan de aseguramiento del regreso de Santo Domingo de Guzmán a Las Sierrita de Managua fueron “satisfactorios”, porque “hasta el día de hoy (ayer) no hemos tenido hechos graves que lamentar”. No obstante, “pese a la paz y tranquilidad” que hubo en el retorno del patrono de los managuas a su iglesia, Ramírez afirmó que producto del consumo de licor, en los últimos dos días de las fiestas patronales, hubo alteraciones al orden público, por lo que 25 personas fueron retenidas, pero luego ser liberadas. Igualmente, la Policía ocupó 4 armas de fuego a igual número de personas que violaron la prohibición que indicaba que durante el recorrido de la imagen y zonas de seguridad, no se podía portar armas. A estas personas la Policía les aplicará las medidas administrativas contempladas en la Ley 510. Tomado END