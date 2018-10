11, Agosto, 2015 11, Agosto, 2015 10:13 a.m. 10:13 a.m.

MINSA PIDE EXTREMAR MEDIDAS DE LIMPIEZA PARA EVITAR PROPAGACIÓN DE DENGUE Y CHIKUNGUNYA

Nicaragua en este 2015 gracias a las intensas y permanentes campañas de prevención contra los virus del dengue y chikungunya, ha reducido el número de casos, particularmente en torno al dengue, sin embargo las autoridades llamaron a extremar las medidas de limpieza e higiene en los hogares y comunidades para evitar enfermarse. La doctora Martha Reyes, Directora de Prevención de Enfermedades, brindó el informe epidemiológico correspondiente al periodo del 3 al 9 de agosto, subrayando que en este 2015 el comportamiento de casos se mantiene por debajo del año pasado en un 66%, sin embargo esto no debe ser interpretado como un triunfo definitivo contra este mortal virus que se reproduce en nuestros propios hogares y más bien instó a extremar las medidas. “En el mismo periodo en el dengue se han reportado 47 casos positivos, para un total acumulado de 403 casos. Este año se mantiene por debajo del comportamiento del año pasado, de un 66%. Los departamentos más afectados son Managua, Nueva Segovia, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Madriz, RACCS, Zelaya Central y León”, dijo Reyes. En relación al chikungunya en el periodo se reportaron 121 casos positivos para totalizar a nivel nacional de 5,399 casos, de los cuales 2704 corresponden al 2015 y 2,695 al 2014. En este informe se lamenta la muerte del niño Ariel José Martínez Flores, de 5 años de edad, víctima del dengue tipo 2. “Es importante destacar que aunque tenemos menos casos de dengue que el año pasado, tenemos la presencia y circulación del dengue tipo 2, que realmente se manifiesta con sintomatología grave que puede llevar a complicaciones y la muerte, por eso instamos a la población que continúen con las medidas de control y ponerse a la par con las acciones que está realizando el Ministerio de Salud y los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida”, dijo Reyes. En torno a la leptospirosis se registran 11 casos para un acumulado de 239. En cuanto a la influenza no se reportaron casos en esta semana. El doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del MINSA, recomendó eliminar los criaderos de mosquitos para prevenir el dengue y chikungunya, entre estos las bolsas en las calles, tapas de gaseosas, botellas, llantas y cualquier otro calache. Otra medida para evitar enfermarse por el virus de la leptospira, es no caminar descalzo en las charcas, ríos o lagunetas. Proteger el agua de consumo y los alimentos. Lavarse las manos en todo momento. Evitar las lluvias y en caso que no sea posible, inmediatamente cambiarse la ropa mojada por seca. Recomendaron el consumo de frutas, verduras y alimentos no grasosos. Comportamiento en Las Américas A nivel internacional, la influenza en América Latina y el Caribe se mantiene por debajo de las expectativas que se habían pronosticado. En relación al chikungunya en las Américas hasta el 7 de agosto se habían registrado 475 mil 602 casos sospechosos, de estos 15 mil 515 confirmados y 61 fallecidos. En cuanto al dengue, al 29 de julio, en Honduras se tenía registro de 30 mil 137 casos sospechosos, con 643 casos graves; El Salvador 10 mil 811 casos sospechosos, con 71 casos graves y Guatemala reporta 8 mil 822 casos sospechosos con 4 casos graves y 3 fallecidos. En relación a la situación del ébola, hasta el 5 de agosto se reportan 27 mil 898 casos con 11 mil 926 fallecidos y se mantiene la activación en los países de Sierra Leona, Liberia y Guinea. 19 Digital