12, Agosto, 2015 12, Agosto, 2015 4:49 a.m. 4:49 a.m.

AUTORIDADES INFORMAN SOBRE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN EN AEROPUERTO AUGUSTO C. SANDINO

Los miembros de la comisión interinstitucional conformada para atender el proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, presentaron los avances que se han logrado con el objetivo de mejorar los servicios y la atención a los usuarios de esa terminal aérea. El compañero Orlando Castillo, administrador del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, mencionó que se ha culminado una serie de obras de infraestructura que se realizaron para mejorar la atención a los pasajeros que entran y salen por esa terminal. Informó que se habilitaron más ventanillas de migración, pasando de 8 a 12 ventanillas de salida y de 8 a 15 ventanillas de entrada, lo que permite mayor fluidez y menor tiempo de espera de los pasajeros para hacer sus inspecciones de maletas. También se incorporó un nuevo equipo de rayos X para inspeccionar a los pasajeros. Además se realizaron trabajos de pintura, y remodelación de los pisos y baños en la terminal de Managua. Castillo mencionó que se han mejorado las coordinaciones con las instituciones como Aduana, Migración, INAC y Policía Nacional para mejorar y agilizar la atención a los pasajeros durante las horas pico. La directora de Migración, María Antonieta Novoa, explicó que con el objetivo de brindar mejores servicios, esa institución revisó y monitoreó cada uno de los servicios que presta para detectar los retrasos y problemas que se presentaban en el día a día, y como resultado se ha mejorado la atención. Señaló que la disminución en el tiempo de atención a los pasajeros sobrepasa las metas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), algo que es muy positivo. Novoa también resaltó que el proceso ha permitido el crecimiento del personal, mejores coordinaciones con la empresa privada y se le ha dado respuesta oportuna a las dificultades y requerimientos que se presentan a diario. Por su parte, el compañero Eddy Medrano, de la Dirección General de Aduana (DGA), confirmó que se está ampliando el horario de atención a todas las líneas aéreas que brindan servicios en el país y se fortalecerá los servicios de escáner en la terminal aérea. Entre las principales mejoras se encuentran; el incremento de personal de todas las instituciones, remodelación de punto de inspección. En el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y en otras terminales se han invertido unos 95 millones de dólares en los últimos 8 años. Cabe destacar que todas estas mejoras en la infraestructura se han realizado bajo la orientación y mandato del presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo. 19 Digital