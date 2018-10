PELIGRA LA VIDA DE PEATONES ANTE FALTA DE PUENTE PEATONAL EN RUBENIA

Campaña

La falta de un puente peatonal en el nuevo paso a desnivel Rubenia y la pobre educación vial están provocando que algunos alumnos del colegio Mi Redentor y sus padres se expongan al peligro al cruzar las vías imprudentemente. Ayer al mediodía, antes de que llegara la Policía de Tránsito para garantizar que los estudiantes del turno de la mañana cruzaran de forma segura las vías frente al colegio, padres e hijos se arriesgaron pasándose por sitios no señalizados como pasos peatonales e inclusive se saltaron la división de concreto entre las vías que comunican el Este con el Oeste. Noel Angulo y Ricardo Triana, quienes tienen 30 y 20 años, respectivamente, de conducir en la capital, explicaron que la obra está debidamente señalizada, pero reconocieron que los peatones requieren más explicaciones, “porque parece que no pensaron en ellos”. No obstante, todas las vías que conectan con la rotonda tienen “dibujado” sus pasos peatonales, pero el problema es que la población no está leyendo los rótulos que indican por dónde es que deben cruzar con seguridad.“A mí me parece que por el colegio (Mi Redentor) es urgente instalar el puente peatonal, porque hay bastantes niños”, remarcó doña Carmen García. Indicó que como ahora “es más riesgoso” circular por este lugar, sería bueno que las autoridades promovieran una campaña educativa para enseñarles a los niños cómo cruzar. Geovanni Gutiérrez señaló por su lado que los andenes peatonales “quedaron muy angostos y el cruce de la calle es bastante complicadito”. Sin embargo, por medio de una radio capitalina, el comisionado Juan Valle Valle, jefe de la brigada de Tránsito de Managua, aseguró que dentro de tres meses habrá dos puentes cerca del colegio para que la ciudadanía no se exponga al tráfico, mientras tanto, dijo, habrán reguladores de tránsito cerca del colegio para garantizar la seguridad de los estudiantes, además se reunirán con las autoridades del colegio, padres y madres de familia. END