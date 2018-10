04, Septiembre, 2015 04, Septiembre, 2015 6:11 a.m. 6:11 a.m.

CEPREV CONFIRMA QUE PISTOLERO TRABAJÓ COMO PROMOTOR DE PAZ

Samir Antonio Matamoros, presentado por la Policía Nacional como el supuesto autor de los disparos contra una manifestación de civiles que protestaban en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral la mañana del miércoles, se desempeñó como promotor de paz de jóvenes en riesgo, en el Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV) durante tres años, según Mónica Zalaquett, directora del CEPREV. Zalaquett, confirmó a 100% Noticias que Matamoros es el mismo joven que hace un año trabajó con la organización, en su misión humanitaria de rescatar a jóvenes en riesgo, a la vez asistía a actividades religiosas. La directora de CEPREV enfatizó que Matamoros había llegado al centro dentro del programa de rehabilitación que antes se coordinaba con la Policía Nacional y que mostró liderazgo y voluntad de cambio. “Samir había tenido problemas de conducta y violencia, estuvo en las pandillas, pero cuando vino se integró y podemos decir que ya estaba rehabilitado'', dijo. Explicó que el joven se volvió monitor de paz en su zona, recorría otros barrios con los promotores de paz de la organización, dando charlas y apoyando en la labor de acercar a los jóvenes en pandilla al centro y sacarlos del ambiente de peligro en que vivían. “Mientras estuvo trabajando con nosotros, los cambios fueron notables, pero luego vino hace un año a despedirse del centro, delante de todos los promotores dijo que se iba a dedicar a labores político-partidarias en su zona, no dijo con quién ni a qué se iba a dedicar en su nueva misión, pero nunca habló de volver a la violencia”, dijo Zalaquett. “Nosotros hemos quedado sorprendidos porque realmente Samir ya estaba alejado de ese mundo de violencia, pero no sabemos qué paso desde hace un año que salió de la institución, no podemos asegurar qué motivos o razones tuvo para recaer en la violencia, quizás su familia o sus vecinos pueden explicar qué pasó después”, dijo la representante del CEPREV. 100% Noticias/La Prensa