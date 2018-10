04, Septiembre, 2015 04, Septiembre, 2015 8:23 a.m. 8:23 a.m.

PISTOLERO DE METROCENTRO RELACIONADO CON MOTORIZADOS DEL FSLN, SEGÚN SUS VECINOS

Vecinos del barrio “Milagro de Dios”, en Managua, relacionaron a Samir Antonio Matamoros con el Frente Sandinista y aseguraron que “camina con los motorizados”. Matamoros, de 27 años, fue señalado este jueves por la Policía Nacional como el responsable de abrir fuego a quemarropa contra los manifestantes del denominado “Miércoles de Protesta” en la Rotonda Rubén Darío, cerca de la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE). Matamoros es identificado en su barrio como un expandillero que se rehabilitó con la ayuda del Centro de Prevención de la Violencia (CEPREV), organización en la que trabajó como “facilitador” en los barrios peligrosos de la capital. Mónica Zalaquett, directora del CEPREV, confirmó que Matamoros trabajó con su organización, pero la dejó para integrarse al Frente Sandinista. “En efecto Samir fue uno de los jóvenes promotores del CEPREV, había dejado la violencia y los delitos, era un joven destacado y trabajaba por la paz. Él se retiró hace un año del CEPREV, nos dijo que nos dejaba nuestra organización porque iba a dedicarse a actividades político-partidarias con el FSLN y como condición le habían pedido que se retirara de su cargo con nosotros”, explicó Zalaquett al ser consultada por Confidencial. “No tuvimos más noticias de él desde que se fue. Nos sorprende y duele mucho lo que ha pasado”, agregó la directora del CEPREV. Confidencial visitó la mañana de este viernes “Milagro de Dios”, un barrio marginal de la capital circundado por callejones de tierra y formado en su mayoría por casas de latón y madera que delatan su pasado de asentamiento. Este barrio era noticia constante en años anteriores por enfrentamientos entre pandillas. Al preguntar sobre Matamoros, los vecinos consultados reaccionaron con nerviosismo y algunos se negaron a dar declaraciones, incluyendo la familia del señalado por la Policía. “Conocerlo, conocerlo bien no. Pero sí sé que el chavalo se dedica a jugar fútbol y trabaja con el Frente, pertenece a la Juventud Sandinista el bróder”, afirmó D.T, un joven que pidió anonimato. “Él anda en su moto y camina con los motorizados, él pertenece a esa vara. Anduvo entregando sillas a la gente discapacitada con los sandinistas, y creo que provisión a las madres de Héroes y Mártires”, añadió D.T. Según la cédula presentada por la Policía Nacional, la casa de Matamoros cita “de la Iglesia Jehová Proveerá, media al oeste, 1 cuadra al sur y media al este” en el “Milagro de Dios”. Sus familiares no quisieron hablar y se encerraron en la pequeña casa de ladrillos grises y ventanas de madera. “¡Váyanse, váyanse o llamamos a la Policía!”, gritaban. “Nosotros no nos metemos con esa familia”, dijo una vecina cercana, quien también aseguró que Matamoros se unió a las filas del partido de gobierno “después que salió de la cárcel”. “Se metió a la Juventud porque también están unos compañeros de él”, dijo. Largo historial delictivo La nota de prensa 14/2015 leída por la comisionada mayor Vilma Rosa González —en una conferencia de prensa en la que Relaciones Públicas de la Policía Nacional prohibió las preguntas a los periodistas—detalló que Matamoros posee un largo historial delictivo. El último delito del responsable de disparar en la manifestación que pide elecciones libres y transparentes fue registrado el nueve de junio de 2015, de acuerdo a los “registros operativos” de la institución policial. Fue procesado en ausencia por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego. Los delitos registrados de Matamoros inician desde 2004, cuando estuvo recluido en el Sistema Penitenciario por hurto, pero salió en libertad por extinción de condena. La Policía también le achaca robo con intimidación, robo con violencia y lesiones. “Además, según nuestros archivos, tres de sus hermanos se encuentran actualmente cumpliendo condena en el Sistema Penitenciario Nacional”, sostiene el comunicado policial. La Policía no respondió sin embargo cómo un delincuente con tanta trayectoria se mantuvo libre. Tampoco explicaron por qué los comisionados Juan Valle Valle y Pablo Emilio Avalos no hicieron nada por neutralizar a Matamoros cuando, frente a sus narices, disparó tres veces contra los manifestantes desarmados. “Yo no vi nada”, dijo Valle Valle después que Matamoros abriera fuego a pocos metros de él. Matamoros llegó al Miércoles de Protesta con un grupo convocado por exmilitares afines al gobierno del Comandante Daniel Ortega, quienes le demostraban “su apoyo y respaldo” al CSE y sus magistrados. Durante la protesta hubo un encontronazo entre ambos bandos, y Matamoros sacó el arma. Golpeó a un manifestante opositor con la cacha, lo que generó pánico al quedar la pistola al descubierto. Luego disparó a quemarropa causando pavor. La Policía sostiene que tras las detonaciones procedieron “inmediatamente a la identificación, búsqueda y captura del responsable de los disparos, logrando la detención del presunto autor, en los alrededores del Barrio Jonathan González, a las 12:20 horas de ese mismo día”. Sin embargo, el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez, dijo que el pistolero fue recogido por un motorizado y luego aparecieron detrás del cordón de antimotines que resguardaban la sede del Poder Electoral, frente a Plaza el Sol. Al ver a ambos sujetos vestidos de negro la alarma se repitió, pero huyeron al ser apedreados por los manifestantes. A Matamoros le ocuparon al ser detenido una pistola Astra calibre 32 y un magazine con tres proyectiles de igual calibre que el arma. La comisionada mayor González informó que el responsable está preso en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como “El Chipote”. Pero el reo no fue presentado ante los medios de comunicación como suele hacerlo la Policía cuando tiene capturados. “Será puesto a la orden de las autoridades competentes”, prometió González. Un “buen chavalo” Los vecinos del “Milagro de Dios” además de señalar que Matamoros forma parte de las filas del Frente Sandinistas, coincidieron en “que se portaba bien” en el barrio. “Es un chavalo que ha fomentado el deporte bastante. Él fue del CEPREV, prevenía broncas y hacía talleres en su casa. Fue pandillero hace once años atrás, pero eso ya no tiene que ver en la actualidad, pero sí te puedo decir que aquí se porta bien el chavalo”, expresó D.T. El periodista y documentalista Camilo de Castro Belli dijo que él conoció personalmente a Matamoros en 2014, cuando produjo un video institucional para el CEPREV. “Lo entrevisté en el barrio ‘Milagro de Dios’. En ese momento, era un líder en su comunidad, había abandonado las pandillas y estaba ayudándole a otros jóvenes en situaciones de violencia”, refirió. De hecho, en la página de Facebook del CEPREV hay varias fotografías en las que aparece Matamoros fungiendo como facilitador: dando charlas, departiendo con otros muchachos, arbitrando un partido de fútbol callejero, y hasta posando con un grupo de jóvenes delante de una manta que dice “Soy hombre, no quiero armas”, que correspondía a una campaña impulsada por la ONG. Fuente: Wilfredo Miranda Aburto/Confidencial