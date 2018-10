15, Septiembre, 2015 15, Septiembre, 2015 9:28 a.m. 9:28 a.m.

GOBIERNO DESTACA APOYO DE EXPERTOS INTERNACIONALES ANTE ACTIVIDAD SÍSMICA EN EL SAUCE

La Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Compañera Rosario Murillo, destacó el apoyo de diversos expertos internacionales ante la actividad sísmica en El Sauce. En comunicación a través de los Medios del Poder de las Familias y Comunidades, Rosario señaló que ya se encuentran en el país Walter Hernández y Martha Griselda Mayorga, sismólogos enviados por el Gobierno de El Salvador. “Ambos son vulcanólogos, sismólogos, especialistas. Ya están trabajando en el campo desde esta mañanita, salieron con el doctor Guillermo González para hacer un recorrido de campo en los lugares donde se puede observar mejor el comportamiento de este ciclo de sismos, de este enjambre”, refirió. También se encuentra en Nicaragua desde la mañana de este martes el doctor José Leonardo Álvarez, investigador titular del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba. A él se unirán el día miércoles el doctor Vladimir Moreno, director de este centro y el doctor Oleary González Matos, investigador auxiliar de esta institución. Estos son “tres expertos de altísimo nivel que nos acompañaron en abril pasado, que ya conocen nuestro mapa sismológico y que van a venir a aportarnos (...) con nuestros propios expertos sobre este fenómeno que estamos experimentando, que estamos viviendo, y sus posibles conexiones con otras fallas, otros eventos en el país, que es lo que nosotros queremos también tener muy claro para poder trazar nuestra propuesta de respuesta”, manifestó. Fiesta de la Independencia Durante su mensaje la Compañera Rosario subrayó que este martes es Día de la Independencia y por tanto un día “para celebrar a la patria con amor, y en el caso nuestro, trabajando con amor, con dedicación, para informarles, para servirles coordinando la actividad de nuestro Gobierno que no descansa, en todo nuestro territorio”, indicó. Cantidad de sismos Rosario señaló que en las últimas 24 horas sólo se registran 12 sismos, de los cuales el más fuerte fue uno de 3.5 al noroeste de El Sauce, ayer a las 2:43 de la tarde. También hubo 5 sismos superiores a magnitud 3; 3 de entre 2 y 2.9 grados; y 3 de 1 a 1.9 grados. La Compañera destacó igualmente un sismo el día lunes a las 2:13 de la madrugada, el cual alcanzó los 4.9 grados. Rosario dijo que en El Sauce hay sismos aunque aparentemente hay un declive de los mismos. Así mismo hubo 5 sismos en el fallamiento local en las cercanías del Volcán Momotombo. El más fuerte fue uno de 2.2 a las 6:30 de la tarde. También hubo dos sismos en las costas, uno de ellos fue de 4.3 al sureste de Pochomil a las 11 de la noche. Gobierno ya está respondiendo La Compañera afirmó que el Gobierno ya está brindando respuesta a las familias afectadas, para lo cual en la zona hay materiales para construir más de 300 refugios temporales. Señaló que se está estudiando un programa de atención a las familias que tienen casas afectadas o que viven en casas muy vulnerables. Destacó que en la zona todo mundo construye con adobe. “Estamos viendo distintas variantes para lograr que hagamos un programa de construcción y reconstrucción que responda a las características sísmicas y culturales de la zona”, señaló. La compañera destacó sistemas como las geomallas, el cual se usa para fortalecer el adobe y evitar derrumbes. “Todo esto es lo que se está contemplando también con especialistas en el Invur y hablando con las universidades, con la UNI, para hacer distintas propuestas en consulta con la población”, aseguró. “La respuesta inmediata ya se dio y ya está allá, llegando las familias”, agregó. Rosario explicó que hay lugares donde no se puede llegar más que a pie o en bestia, de tal forma que los materiales de construcción deberán de ser transportados de esta forma. “Va a llegar a lomo de mula, de caballo, hasta la comunidad, porque no hay caminos ahí grandes, amplios donde pueda movilizarse una camioneta o un camión”, subrayó. La Coordinadora del Consejo de Comunicación refirió que se quiere trabajar mejor en la cobertura del primer momento de las atenciones, para así poder avanzar al segundo momento que es la reconstrucción adaptándose a la cultura local. Situación epidemiológica En otros temas, Rosario destacó que en materia epidemiológica la semana reporta 94 casos de dengue, 21 casos la leptospirosis y 1 mil 989 la neumonía. También hay reportados 6 mil 271 casos acumulados de chikungunya en dos años. Paquetes alimentarios La Compañera subrayó que el Gobierno está desplegado en la continuidad de la entrega de paquetes alimentarios en el Corredor Seco. Afirmó que este martes hay unos miles de paquetes saliendo hacia los 40 municipios de la zona. Además agregó que en esta región se están aplicando vitaminas, llevando atención médica y fortaleciendo la merienda escolar. 19 digital