18, Septiembre, 2015 18, Septiembre, 2015 2:45 a.m. 2:45 a.m.

INCENDIO EN PLANTA RECICLADORA EN CARRETERA NUEVA A LEÓN

Unos treinta minutos fueron suficientes para que bomberos y la población aledaña lograran confinar las llamas que consumían desperdicios plásticos y hojarasca seca en la planta recicladora Multinicsa en el Kilómetro 10, carretera nueva a León, la noche de este jueves. Al lugar se hicieron presentes de inmediato autoridades municipales y departamentales que abastecieron con cisternas el agua necesaria para aplacar el siniestro. Al cabo de unos cincuenta minutos el fuego estaba disminuido casi en su totalidad. La rápida respuesta no sólo permitió evitar mayores pérdidas económicas, sino salvaguardar la vida de los habitantes de la Zona X, unas cuatro mil personas que habitan en cuatro calles de Vista Hermosa, Ciudad Sandino. El incendio no fue el primero registrado en Multinicsa. Según los registros, un evento similar ya habría deparado cuantiosas pérdidas a la empresa. La vicealcaldesa de Ciudad Sandino, Escarleth Solís, manifestó que se han realizado ya repetidas visitas a los extranjeros dueños de la planta para tratar de prevenir situaciones como la ocurrida la noche de este jueves. “Nosotros estamos preparados, estamos en función de darle respuesta a la gente, pero también necesitamos que la empresa privada nos apoye en este sentido”, advirtió. El Teniente Jorge Berríos, del Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que 12 metros cuadrados de desechos sólidos y desperdicios de reciclaje son los afectados. Elvis Cordonero, de Cruz Roja Nicaragüense aseguró que no se reportan víctimas mortales ni afectados en su salud. Habitantes de las cercanías que se sumaron a calmar el siniestro con baldes y medios propios, reportaron que no se conocen tampoco afectaciones a las viviendas aledañas. 19 Digital