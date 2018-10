RUTA FINAL DE CANAL DE NICARAGUA A LA ESPERA DE MÁS ESTUDIOS

La construcción del canal comenzó oficialmente en diciembre del año pasado , principalmente la construcción vial, mientras que la construcción del puerto de Brito debiera iniciarse este año . La construcción de las esclusas y los trabajos de excavación comenzarán a fines de 2016, tras lo cual se espera que el proyecto esté listo en aproximadamente cinco años, añadió HKND. Las preocupaciones ambientales, incluido el efecto del proyecto en las fuentes de agua dulce y la deforestación, están entre las principales inquietudes presentadas por numerosas organizaciones y Costa Rica . Sin embargo, casi nada se ha hecho ante la falta de protección ambiental, según un estudio. El estudio sobre los beneficios ambientales de un nuevo canal en Nicaragua, del biólogo estadounidense Richard Condit, indica que en relación con la deforestación, la construcción del canal no puede empeorar el camino en que Nicaragua va y que la protección ambiental dentro de los diseños del proyecto es esencial para asegurar el suministro hídrico. "Incluso sin el canal, el estado actual del ambiente en Nicaragua está tan amenazado que los bosques que permanecen probablemente desaparecerán en cuestión de décadas", consigna el estudio. "Mantener el statu quo no es un plan de conservación". "Esto sugiere que una estrategia de conservación para los bosques nicaragüenses -quizás la única posible- es diseñar un proyecto de canal que también contribuya con la protección de un hábitat natural importante", escribió el autor. "El lago Nicaragua no se verá afectado y el proyecto es la única manera viable y práctica de revertir el actual fenómeno de deforestación y salvar las reservas naturales que quedan en Nicaragua", sostuvo HKND. Se están considerando varios mecanismos para obtener el financiamiento necesario para el proyecto, incluido un financiamiento de capital, una posible OPI y un financiamiento de deuda, mientras que el vocero del Gobierno nicaragüense, Telémaco Talaver, ha dicho con anterioridad que inversionistas de EE.UU., Europa y Asia han mostrado interés en el proyecto, aunque no mencionó ninguno. .bnamericas.com