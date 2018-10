18, Noviembre, 2015 18, Noviembre, 2015 2:13 a.m. 2:13 a.m.

NICARAGUA ESPERA TENER DOS SATÉLITES DE COMUNICACIONES PARA 2017

Nicaragua espera contar con dos satélites de comunicaciones para el 2017, como parte de un proyecto encargado a la empresa de telecomunicaciones Gran Muralla China, anunció hoy una fuente oficial. "El Nicasat son dos satélites (...) Están para 2017", dijo a periodistas el asesor del Gobierno y presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Telémaco Talavera. En 2013 el Gobierno de Nicaragua informó sobre la construcción de un satélite, el Nicasat-1, a un costo de 346 millones de dólares. Talavera no brindó detalles sobre el segundo satélite y los tiempos del mismo, aunque destacó que se están construyendo y los técnicos que los operarán están en entrenamiento. Con estos satélites, Nicaragua espera "no solamente mejorar las telecomunicaciones, sino también datos que permitan mejorar los aspectos educativos, de ciencia, tecnología, información ambiental, de enfermedades, cultivos, diagnósticos, cambio climático", detalló el funcionario. El Nicasat-1 debía ser puesto en órbita en el tercer trimestre de 2016, pero el funcionario no explicó las razones por las que lo han retrasado un año. Según las autoridades, los satélites pretenden prestar servicios de telefonía celular, televisión por cable, servicios de datos e internet y, eventualmente, tendrá cobertura para los demás países de Centroamérica. Hasta ahora ningún país de Centroamérica cuenta con su propio satélite artificial. EFE