01, Diciembre, 2015 01, Diciembre, 2015 2 a.m. 2 a.m.

NIÑA MUERE EN JUEGO MORTAL

Una niña de 9 años, de iniciales Y L L, murió mientras jugaba con dos de sus hermanos menores en una hamaca. La primera versión, hasta ahora no definitiva, indica que la menor murió asfixiada. La familia de la niña se enfrentó a golpes con oficiales de la Policía, cuando intentaron llevar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) para practicar una autopsia y determinar la causa de la muerte. El hecho ocurrió en el barrio Bóer de Managua, exactamente del Autolavado Cabrera dos cuadras al Este y media al Sur. Ofelia María López, de 39 años, madre de la pequeña, relató que a eso de las 10:20 a.m. de ayer se encontraba palmeando tortillas para la venta diaria. “Ella estaba jugando con los dos niñitos, parece que la hamaca se le enrolló en el cuello y al no verla nadie, ¿quién la iba a ayudar? Ella no gritó, cuando mi otro hijo más grande (de 14 años) llegó, ya ella no estaba respirando”, relató López. Familiares de la niña la desenrollaron de la hamaca y de inmediato detuvieron a un taxi para llevarla al hospital más cercano, pero al pasar por las instalaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCB), ubicadas contiguo al Estadio Nacional Denis Martínez, se detuvieron en busca de ayuda. “La niña ya venía sin signos vitales, nos informaron que la menor estaba jugando en una hamaca con unos menores, entonces el Benemérito Cuerpo de Bomberos hace el llamado a la población, a los padres de familia, que tengan el cuidado y toda la vigilancia sobre los menores de edad cuando estén jugando, cuando tengan un motivo de recreación, para evitar estas situaciones fatales”, exhortó el teniente Jorge Berríos, jefe de operaciones del BCB.