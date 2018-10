07, Diciembre, 2015 07, Diciembre, 2015 7:15 a.m. 7:15 a.m.

DIRECCIÓN GENERAL DE BOMBEROS DISPONDRÁ DE TODAS SUS FUERZAS PARA PREVENIR INCENDIOS DURANTE LA CELEBRACIÓN NAVIDEÑAS

El Comandante de Regimiento, Ramón Landeros, director general de la Dirección General de Bomberos (DGB), aseguró que esta institución dispondrá 600 bomberos y 105 unidades a disposición de garantizar la tranquilidad a las familias nicaragüenses, durante la celebración navideñas Además de las 45 estaciones, la DGB hará presencia en 50 puntos estratégicos para dar respuesta más inmediata, principalmente cerca de expendios de pólvora y mercados. A su vez informó que ya los miembros de la dirección realizan inspecciones en los 380 puntos de venta de pólvora autorizados para garantizar el cumplimiento de las medidas diseñadas para evitar tragedias. Entre estas medidas, destaca la prohibición de venta a menores de edad, personas en estado de ebriedad, no permitir el parqueo de vehículos a la orilla de tramos de pólvora, el uso eficiente de la energía eléctrica y mantener la limpieza de sus locales. “Nosotros vamos a estar a la disposición cada minuto, cada hora de este día para que las familias nicaragüenses no vayan a sufrir ningún percance y que esto no se convierta en luto, sino que se convierta en alegría”, afirmó el Comandante de Regimiento. En cuanto a las familias, Landeros reiteró el llamado a mantener principal cuidado a los menores de edad y evitar el uso de la pólvora en estado de ebriedad. Asimismo, hizo el llamado a mantener limpios los techos, revisar las instalaciones eléctricas, los tanques de gas, principalmente si se pretende dejar solos los hogares. Al mismo tiempo instó a no transportar pólvora en medios públicos, y si la carga pirotécnica excede las 100 libras, advirtió que se debe gestionar el debido permiso de la Policía Nacional. “De todas estas recomendaciones, nosotros queremos que la población se apropie, nosotros no queremos apagar incendios. Nosotros queremos prevenir incendios”, aseguró. La DGB desarrolla labores preventivas desde horas tempranas de la mañana y hasta las 2:00 am de este 8 de diciembre en los puntos estratégicos y las 24 horas en todas las delegaciones de todo el país. 19 digital