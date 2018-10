08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 2:39 a.m. 2:39 a.m.

SINAPRED INSISTE EN ACATAR MEDIDAS PARA PREVENIR ACCIDENTES E INCENDIOS RELACIONADOS CON LA PÓLVORA

None

El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), insistió este 7 de diciembre en las medidas a tomar para evitar accidentes e incendios productos del uso indebido de la pólvora. El Doctor Guillermo González, asesor en gestión de riesgo recordó el peligro implícito en los fuegos artificiales, principalmente para los menores de edad. “Queremos insistir en que tratemos los adultos de ser los que hagamos uso de la pólvora, pero también queremos hacer la recomendación de que ningún adulto que esté en bajo los efectos es conveniente que maneje la pólvora”, refirió González. Reiteró el llamado a no usar pólvora en los bolsillos, tanto adultos como niños. “Recordarles que la pólvora es un material que con mucha facilidad explota, se inflama, produce fuego. Seamos muy cuidadosos luego que hemos manipulado pólvora de lavarnos las manos, evitar acercarnos después a los ojos, a las mucosas, de la nariz, de la boca, áreas que nos puedan afectar”, detalló González. Al mismo tiempo, recordó que la normativa emitida por la Policía Nacional, limita a los lugares autorizados a comercializar la pólvora durante estos días de fiesta, así como el traslado hasta máximo 100 libras, por lo que advirtió que si se distribuyen en lugares diferentes a estos, o se transportas cantidades mayores, éste material podría ser decomisado. “Queremos llegar a la conciencia de los papá y las mamás que vayan a comprar los fuegos pirotécnicos solos, no llevar a los niños a los centros de expendios, igual no tratar de probar lo que acaban de comprar muy cerca”, agregó. MINSA a completa disposición El Doctor Carlos Sáenz, director de Epidemiología del Ministerio de Salud (MINSA), agregó que por orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, han dispuesto todos sus recursos para estar atentos a posibles eventualidades. “Hemos estado disponiendo por eso en todo este período de tiempo, en este fin de semana largo, de Gritería, de la Virgen y la festividad, vamos a continuar realizando las inspecciones sanitarias a los expendios de pólvora en el país para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas de protección y de seguridad”, manifestó Sáenz. Aunado a estas inspecciones el Minsa ha instruido a los comerciantes para que estos pueda educar a los compradores respecto al uso de la pólvora, se ha supervisado el funcionamiento de las ambulancias y transporte de emergencias en Managua, se han reforzado los turnos médicos y de enfermería y se han instalado puestos de mando administrativo y epidemiológicos a nivel nacional. DGB orientado a prevenir incidentes Por su parte, El Comandante de Regimiento, Ramón Landeros, explicó que la Dirección General de Bomberos ha venido trabajando para prevenir en la mayor medida posible la ocurrencia de incidencias que dejen víctimas humanas como resultado, principalmente niños. “Si nosotros nos proponemos que no haya ningún lesionado en cada familia de los nicaragüenses yo estoy seguro de que lo vamos a lograr, pero debemos proponernos, con toda responsabilidad, con toda seriedad, de tutelar en primer lugar, de cuidar, de andar de la manito a los niños”, dijo. A la vez, explicó que en todas las unidades del país se ha hecho un monitoreo para que se desarrollen de manera correcta las inspecciones en los expendios de pólvora autorizados. Instó además a no sobrecargar los sistemas eléctricos en las viviendas con las luces navideñas, hacer uso correcto del gas propano, limpiar los techos de las hojarascas, así como los patios para evitar incendios y proteger la vida de las familias. La DGB está preparada y atenta en las 45 estaciones de todo el país, así como en 50 puntos estratégicos para dar respuesta más inmediata, principalmente cerca de expendios de pólvora y mercados. 19 DIGITAL