08, Diciembre, 2015 08, Diciembre, 2015 2:44 a.m. 2:44 a.m.

NICARAGÜENSES SALEN A ZAFRA DE CAÑA EN COSTA RICA

Un contingente de 500 nicaragüenses provenientes de diferentes puntos del país, partió este fin de semana a Costa Rica, para laborar en los cortes de caña, del ingenio de Taboga, localizado en el cantón de Cañas de la provincia de Guanacaste, al norte de ese país. Los nicas fueron contratados por dicho ingenio para trabajar durante la zafra azucarera y como parte de los acuerdos laborales se les garantizó el transporte de ida y regreso, y todas sus prestaciones laborales establecidas en el código del trabajo costarricense. La mayoría de los nicaragüenses llevan varios años trabajando en los cortes de caña del ingenio de Taboga y son provenientes de Condega, Chinandega, Nandaime, Rivas y San Rafael de Sur. Uno de estos trabajadores del campo es Juan Luis Calderón Castellón, quien desde hace cuatro años ha decidido separarse de su familia en las fiestas de navidad y fin de año, con el sueño de ir al ingenio de Taboga en busca de mejores oportunidades. “Yo trabajo en la agricultura en Condega, pero los gastos de hacer producir la tierra, son cuantiosos y no me permiten obtener los ingresos que se requieren en mi hogar y por esta razón he decidido trasladarme a estos cortes de caña cada fin de año“, precisó. El nandaimeño Luis Francisco Traña, es uno de lo que tiene mayor experiencia en la zafra de los ingenios costarricenses, ya que asegura que lleva 10 años continuos participando en los cortes de caña y que fue una decisión que tomó para llevar un mejor ingreso a su hogar, durante el periodo que dura la zafra. De acuerdo a estos obreros del campo, en el ingenio de taboga obtienen ingresos que oscilan entre los 180,000 y 200,000 colones (US$334-371)a la quincena y aseguran que la buena remuneración es una de las razones, por la que deciden irse a trabajar a los cortes de caña de ese país. Los 500 nicaragüenses retornarán a sus hogares hasta el 25 de abril del 2016 y la mayoría ya están acostumbrados a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo lejos de sus seres queridos. end