CONOZCA EL MAPA INTERACTIVO QUE INDICA EL RECORRIDO DE CADA RUTA EN MANAGUA

Afinando detalles

No sabe qué bus tomar en Managua para trasladarse del Zumen a Altamira? La información ya está en internet. Un sitio web cuenta con la información de los recorridos de las 42 rutas de transporte colectivo de Managua y de Ciudad Sandino. Con el propósito de crear una plataforma que permita revisar esa información desde un computador o un dispositivo móvil, durante dos años 150 voluntarios se dedicaron a investigar cuáles son los recorridos y las paradas de buses de la red de transporte urbano colectivo de Managua y de Ciudad Sandino. El resultado es un mapa colaborativo y fue creado por Mapanica, el capítulo de Open-StreetMap en Nicaragua. En la plataforma digital los usuarios pueden ver el recorrido completo de cada ruta y revisar adonde está ubicada cada parada.Aunque el proyecto aún no ha finalizado, desde Mapanica han pedido a la población que utilice esta plataforma y revise la información, de modo que si se requiere alguna modificación, sea incluida en la versión final del proyecto. Para poder acceder al mapa se debe ingresar aRodrigo Rodríguez, miembro de Mapanica, señaló que esta “no es una aplicación móvil en sí, es una aplicación web que usa tecnologías para un uso común específico. Mientras no tengamos alguien que haga una app móvil, no la vamos a hacer, lo que queremos es hacer una aplicación con información que pueda ser usada”. Sin embargo, no descarta la posibilidad de en un futuro poder crear un sistema que pueda ser soportado en un dispositivo móvil. Además, adelantó que otro de los proyectos relacionados a esta iniciativa es el de distribuir un mapa impreso de todas las rutas que recorren la capital y Ciudad Sandino. “Los datos sobre las rutas pueden ser descargados y utilizados por toda persona, empresa o institución que quiera contribuir al desarrollo de Nicaragua al crear una aplicación u otro producto derivado de esa información. Estamos convencidos que solamente con datos transparentes y disponibles se puede lograr verdadera innovación y desarrollo tecnológico de iguales oportunidades”, refirió Mapanica en un comunicado. END