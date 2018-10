10, Diciembre, 2015 10, Diciembre, 2015 5:02 a.m. 5:02 a.m.

BID: NICARAGUA HA TENIDO UN IMPORTANTE DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carlos Melo, destacó este miércoles el importante desempeño económico que ha tenido Nicaragua en los últimos años, (bajo la conducción del Gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo). Tras suscribir un convenio con el Gobierno Sandinista, para fortalecer el Programa de Integración Vial, el alto funcionario del BID, sostuvo que “Nicaragua está encima de una plataforma consolidada que está trabajando bien”, experimentando un crecimiento superior al de los demás países de la región. “Este crecimiento se ha dado en un periodo bastante aceptable, por tanto no es una coincidencia de un año, sino que viene siendo una tendencia. Hay indicadores buenos en las exportaciones, la inflación, el crecimiento, en un contexto que no es fácil”, valoró Melo. Tomando en cuenta que el país ha respondido de manera satisfactoria, aún frente a las adversidades provocadas por la crisis y conflictos mundiales, Melo explicó que el BID ha venido incrementando su asignación anual de recursos para nuevos programas. Detalló que todavía en 2014, la asignación anual de recursos era de unos 190 millones de dólares; sin embargo, luego de un análisis, en el que se han tomado en cuenta el desempeño de los programas y los buenos indicadores macroeconómicos del país, el BID aumentó la cartera de préstamos hasta 250 millones de dólares. “Esto demuestra cómo el desempeño ha mejorado; las proyecciones que se han hecho de la ejecución se han cumplido; y este año se van a superar, porque habíamos estimado la ejecución de unos 170 millones de dólares, y, aunque todavía no hay números finales, nuestra expectativa es que podemos llegar a unos 190 millones”, anotó. El alto funcionario, también se refirió sobre la importante aprobación de un financiamiento de 90 millones de dólares que hiciera recientemente el BID, para fortalecer el sector eléctrico y el desarrollo de la conectividad en las telecomunicaciones. “El préstamo de energía es de 40 millones de dólares, y es para fortalecer la transmisión eléctrica, lo cual también tiene un impacto grande en el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)”, valoró Melo, este miércoles. El representante del BID en Nicaragua, destacó que al fortalecer la capacidad de Banda Ancha, Nicaragua podrá pensar en el futuro en desarrollar programas de educación a distancia, o bien potenciar la telemedicina, sobre todo para atender a familias de áreas rurales. 19 DIGITAL