MIS CONSIDERACIONES SOBRE LA LECTURA DE LA SENTENCIA DE LA CIJ

Por: Rodolfo Delgado Romero

1. Sobre el pantano Harbour Head o Isla Calero.

La CIJ dio sentencia salomónica por encima del Laudo Alexander que señalaba como límite el primer caño del margen derecho, al otorgar la CIJ el pantano de 2.5 km tomando la prolongación de la margen derecha del Río San Juan que era lo que estaba en disputa para darle el pantano a Costa Rica, así la CIJ no dilucidó sobre lo que señala el Laudo Alexander, tampoco atendió la petición de Nicaragua de la visita in situ para constatar la existencia del primer caño indicado por el Laudo Alexander, más bien se fue por la costumbre en derecho internacional de la ribera derecha del Río San Juan. También favorece a Costa Rica al fallar sobre daños menores ambientales por la limpieza de tres caños que Nicaragua debe indemnizarle, definiendo la cuantía por mutuo acuerdo y de no lograrlo, lo definirá la CIJ. A la vez, al dar la soberanía a Costa Rica sobre la zona en disputa, la CIJ también falló que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense.

2. Sobre la demanda de Costa Rica de Condena a Nicaragua por invasión militar.

La CIJ desestima la demanda de Costa Rica de condenar a Nicaragua por invasión militar porque no hubo tal propósito, ni uso de fuerza ni hostilidad y Costa Rica no logró probar la calidad de la invasión.

3. Sobre la pretensión de Costa Rica de mover el punto final fronterizo en el mar.

Nicaragua mantiene la soberanía de la laguna de Harbour Head con lo cual se evita la pretensión de Costa Rica de mover la plataforma marítima continental más hacia el Este a su favor, ver mapa abajo, del Dr. Mauricio Herdocia. Ayer funcionarios ticos ya hablaban que ganarían no menos de 10 mil km cuadrados de derechos del mar diciendo de un potencial de docientos mil millones de dólares en riqueza marítima, pretensión de plataforma marítima que no sera así.