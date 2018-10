23, Diciembre, 2015 23, Diciembre, 2015 5:55 a.m. 5:55 a.m.

BOMBEROS DE NICARAGUA LLAMAN A PREVENIR ACCIDENTES CON PÓLVORA

A pocas horas de la celebración de la Navidad y ya bastante cerca del Fin de Año, los bomberos de Nicaragua, a través del Puesto de Mando Unificado de Bomberos, llamaron esta mañana a tener suma precaución con la manipulación de la pólvora, principalmente en los menores de edad a fin de evitar daños en vidas humanas y materiales. “Nosotros como bomberos instamos a la población a la responsabilidad, instamos que cada día se enseñe a nuestros menores que esa manipulación (de pólvora) por el momento debe ser prohibida hasta que no tengan un grado de conciencia y mantener siempre que esta pólvora debe ser transportada en aquellos vehículos que guarden la seguridad, los vendedores de pólvora deben mantener las medidas de seguridad que ha orientado la Dirección de Bomberos y de esta manera prevenir y mantener esa seguridad”, expresó el Comandante Enrique Chavarría, primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. Chavarría señaló que cada una de las instituciones, involucradas en el Puesto de Mando Unificado de Bomberos, están realizando inspecciones de manera constante en los 350 puestos de venta de pólvora en el territorio nacional a fin de prevenir casos extremos de incendios y explosiones producto de la mala manipulación de la pólvora, quienes deben tomar las debidas precauciones en la comercialización de estos productos pirotécnicos. “Hoy más que nunca le pedimos a las familias nicaragüenses que nos ayuden a cumplir este plan de prevención que ha diseñado el Gobierno del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo de cara a proteger la vida de los nicaragüenses y a proteger sus bienes”, manifestó el Comandante Ramón Landero, jefe de la Dirección General de Bomberos (DGB). Landero reiteró el llamado a las familias nicaragüenses a contribuir con esta campaña preventiva que precisamente se orienta a que todos podamos disfrutar de estas fiestas de Navidad y fin de año en completa tranquilidad y seguridad. “¿Donde queremos enfocar nuestro llamado? En los padres de familia, porque los niños son los más vulnerables en este sentido. La manipulación de la pólvora por los niños es grave, entonces no permitamos que los niños manipulen pólvora, que esté el padre atento al niño, que esté la madre atenta al niño, que esté un mayor de edad atento al niño, pero que el mayor de edad esté sobrio”, indicó el jefe de Bomberos. Los bomberos insistieron en la necesidad señalan además que hay que continuar trabajando de cara a lograr tener los excelentes resultados del pasado 7 y 8 de diciembre, cuando no se reportaron grandes incidencias por pólvora. Asimismo, instaron a mantener las medidas de seguridad en los sistemas eléctricos y no sobrecargarlos para evitar se produzcan cortocircuitos que desencadenen en incendios. Finalmente, las autoridades de bomberos destacaron la efectividad que ha tenido la unificación de los cuerpos de bomberos del país en el Puesto de Mando Unificado de Bomberos, a través del cual se está brindando una respuesta más oportuna e inmediata a las emergencias y recordaron que el 115 es la línea a la cual las familias nicaragüenses deben llamar con responsabilidad para informar la ocurrencia de emergencias. 19 DIGITAL