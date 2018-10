23, Diciembre, 2015 23, Diciembre, 2015 7:12 a.m. 7:12 a.m.

CONCLUYE REUNIÓN TÉCNICA DEL SICA EN MÉXICO

La reunión técnica del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada este martes en México, concluyó con los países reiterando sus posiciones frente al tema de los migrantes cubanos varados en Costa Rica. Nicaragua estuvo representada por la vicecanciller Gilda Bolt, quien, por instrucciones delPresidente Daniel Ortega, reiteró la posición de nuestro país alrededor de este tema. “En esa reunión que hoy se realiza en México, una reunión técnica para ver el tema de los migrantes cubanos; participa la Vicecanciller de la República, compañera Gilda Bolt, con instrucciones precisas de nuestro Presidente, de nuestro Comandante (Comandante Daniel Ortega), de reiterar la posición de nuestro país... una posición inalterable que hemos mantenido, sostenido en todos los eventos, foros, reuniones en las que hemos participado y también en todas las comunicaciones que hemos hecho como gobierno sobre este tema", informó en horas de mediodía la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Guatemala ratificó de igual forma su posición de no permitir el paso de los migrantes cubanos, quienes han emprendido el viaje hacia EEUU bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano y la política de Pies Secos/Pies Mojados, propugnadas por el país norteamericano en el marco del bloqueo económico contra Cuba. En este sentido, Nicaragua, al igual que otros países de la región, han hecho un llamado a las autoridades de Estados Unidos, para derogar esta ley y exigir la igualdad de condiciones frente a inmigrantes de otras nacionalidades, entre ellos centroamericanos. Dentro de los mismos Estados Unidos, sectores han elevado su voz en coincidencia con esta posición. El diario The New York Times, el día lunes publicó un editorial llamando al Congreso de EEUU a derogar esta ley, a la cual calificó como “una reliquia de la Guerra Fría”. Una nueva cita fue acordada para el 28 de diciembre próximo, la cual se llevará a cabo en Guatemala o México. Durante la reunión estuvieron presentes representantes de todos los países, desde Ecuador hasta los Estados Unidos. 19 DIGITAL