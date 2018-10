26, Diciembre, 2015 26, Diciembre, 2015 8:36 a.m. 8:36 a.m.

INSTALAN ESTACIÓN FIJA PARA MONITOREO EN PUERTO MOMOTOMBO

El Gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Estudio Territoriales (INETER), continúa monitoreando la situación volcánica de nuestro país, luego del reinicio de la actividad eruptiva del Volcán Momotombo durante la madrugada del 25 de diciembre. Especialistas del INETER se dirigieron hoy a las cercanías del coloso para dar mantenimiento a las estaciones sísmicas cercanas e instalar por primera vez en Puerto Momotombo una estación fija para monitorear de forma continua el dióxido de azufre volcánico. El dióxido de azufre es uno de los gases más comunes que se liberan durante las explosiones volcánicas Así mismo, las autoridades reportan micro-sismicidad en el Momotombo, la cual se mantiene alta, con presencia de tremor volcánico. La Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM) se mantiene entre moderada y alta, oscilando entre las 150 y 630 unidades. En el caso de los otros volcanes ubicados en la zona del pacifico de nuestro país, en el departamento de Masaya, el cráter Santiago mantiene las condiciones de emisión de gases, con sonido de tipo oleaje del lago de lava, la cual no representa mayor peligro para la población. La amplitud sísmica en tiempo real (RSAM) se mantiene moderada entre 80 y 150 unidades. Sin embargo, las autoridades recomiendan a visitantes permanecer el menor tiempo posible en el “Mirador 2” del parque Volcán Masaya, puesto que las explosiones de material volcánico podrían ocurrir en cualquier momento. En cuanto a la actividad del Volcán Telica, en el departamento de León, la actividad micro-sísmica continúa con tendencia a disminuir. La amplitud sísmica en tiempo real (RSAM) es baja entre 40 y 100 unidades. Sin embargo, se recomienda a la población en general no acercarse al cráter, preferiblemente mantenerse alejados a 2 kilómetros del mismo. En la Isla de Ometepe, el volcán Concepción registra una actividad sísmica alta, con la ocurrencia de un gran número de eventos sísmicos que podrían estar asociados a explosiones de gases que no salen del cráter y circulación de fluidos volcánicos. Se ha registrado tremor volcánico y la amplitud sísmica en tiempo real en valores bajos y moderados entre 60 y 120 unidades. En el caso del Cerro Negro en León y San Cristóbal en el departamento de Chinandega, se encuentran en relativa calma, sin registro alguno de actividad. En cuanto a la actividad sísmica, se reporta un sismo en el departamento de Chinandega a 14 kilómetros al oeste de Corinto, con una magnitud 3.4 y una profundidad de 99.9 kilómetros. 19 digital