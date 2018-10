01, Enero, 2016 01, Enero, 2016 4:25 p.m. 4:25 p.m.

27 NACIMIENTOS SE REPORTARON ESTE 1 DE ENERO

Un hermoso niño con un peso superior a las 7 libras nacido a las 3:18 minutos de la madrugada, fue el primer bebé de este primero de enero del 2016 en el hospital de la mujer Bertha Calderón, centro que garantiza una atención gratuita a todas las mujeres que llegan a solicitar los servicios del sistema público de salud. Entre el 31 de diciembre hasta las primeras doce horas del primero de enero, un total de 27 mujeres dieron a luz en este centro asistencial, naciendo 13 varones y 14 niñas. Destacan calidez y calidad en la atención La primera en dar a luz un niño fue la joven Gabriela Vanegas; después Indira Ruiz con un varoncito a las 3:50 minutos de la madrugada del primero de enero; seguido de Mayling Silva que tuvo una mujercita a las 5:55 am; y la cuarta en dar a luz una niña a las 6:15 de la mañana, fue Iris Toruño. Las madres acompañadas de sus bebitos, agradecieron a las enfermeras, a los doctores y al Gobierno Sandinista, por garantizarles una atención gratuita y de calidad en cada uno de los servicios que recibieron desde que ingresaron al hospital, al momento de dar a luz y cuando permanecieron en sala de recuperación. La primera en confirmar esa atención esmerada, fue Gabriela Vanegas manifestó que es el tercer parto y último, por lo que los dos primeros hermanitos estaban muy ansiosos de recibir al nuevo miembro de la familia. “Le doy gracias a Dios que nació bien, fue un parto normal, nació sano y a seguir luchando. La atención fue excelente desde que ingrese y hasta el momento me han atendido muy bien, no me quejo y espero que este 2016 sea un año de grandes bendiciones, salud para los bebes y que todo marche bien”, indicó Vanegas, que nombrará a su hijo como Jeremi Adrian. “Gracias a Dios que todo salió bien, a pesar que me costó bastante (un parto difícil) aquí está mi bebe, aquí lo llevo, ya gracias a Dios me voy a mi casa, tuve muchas complicaciones en el embarazo y al momento del parto, pero gracias a Dios todo salió bien, no me quejo de la atención de los médicos, ni del hospital, por eso digo que es un año de bendiciones y de victoria”, señaló la joven Arlen Meza, que bautizará a su hijo con el nombre de Gael Isaías. La doctora Carmen Solórzano, ginecobstetra de turno, informó que del total de partos, 21 fueron naturales y 6 por cesárea. “Todos los hospitales del Ministerio de Salud la atención es gratuita, no se cobra nada, tanto en la atención, desde el momento que vienen embarazadas, si las ingresamos al servicio de alto riesgo obstétrico o que ingresen inmediatamente a labor y parto, es gratuito, el gobierno todo lo da de forma gratuita”, indicó Solórzano, subrayando que a la paciente se le permite la presencia de un familiar al momento de estar dando a luz. Luego del parto, es deber de la madre o padre, llevar a sus hijos a los respectivos chequeos médicos y la puesta de las respectivas vacunas postnatales. El personal médico no brinda el alta a la madre, hasta asegurarse que tanto ella como su bebe vayan en perfecto estado de salud.