13, Enero, 2016 13, Enero, 2016 1:39 a.m. 1:39 a.m.

MILES DE ESTUDIANTES REPRUEBAN MATEMÁTICAS

Según autoridades del Ministerio de Educación (Mined), matemática, lengua y literatura e inglés son las tres materias más reprobadas a nivel nacional cada año. Para el director ejecutivo del Foro de Educación y Desarrollo Humano, Jorge Mendoza, ello se debe a la falta de actualización de las metodologías de enseñanza. “La falta de una adecuada metodología para la enseñanza de estas materias tiene mucho que ver con la falta de interés que los muchachos puedan tener a la hora de estudiarlas”, señaló Mendoza, quien dijo que en matemática y lengua y literatura los esquemas de enseñanza se basan en memorizar procedimientos y conceptos, respectivamente. Tanto Jason Arce como Francisco Valverde aseguraron que la razón por la cual reprobaron matemática fue la inasistencia, mientras que Joel Sánchez, estudiante del Instituto Maestro Gabriel, que también dejó dicha materia, indicó que fue porque no le gustaba la forma en que era impartida por el profesor. “Explicaba bien la clase, pero no era dinámico”, sostuvo. Sánchez agregó que repitió el décimo grado porque en 2014 participó activamente en la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y asistía a clases, en promedio, una semana cada mes, y que aunque tuvo la posibilidad de pasar el año, su mamá le aconsejó que lo mejor era que volviera a cursarlo. Cristian López, quien pasaría al undécimo grado en el Instituto Maestro Gabriel si logra reparar matemática, refirió que en su caso influyó el hecho de haber pasado de un colegio privado a uno público, pues considera que los docentes no son estrictos en este último. López estudió la primaria y parte de la secundaria en un colegio privado, pero el año pasado decidió entrar al Instituto Elvis Díaz. Entonces sus notas bajaron drásticamente y cuando en el segundo semestre de 2015 entró al Maestro Gabriel, se le hizo muy difícil mejorarlas, y aunque hizo el esfuerzo, dejó matemática. En ese sentido, el especialista Jorge Mendoza afirmó que otro factor que incide en la reprobación de materias es la falta del hábito de estudio y la participación de la familia en los procesos de aprendizaje. Para el profesor de matemática Juan Carlos Ruiz —quien tiene 16 años de experiencia en secundaria— al analizar por qué un estudiante reprueba una clase, se deben tomar en cuenta muchos factores: el desempeño del estudiante, del profesor, la actitud de los padres de familia y de la sociedad en general. Ruiz destacó que uno muy importante en la actualidad es el uso indiscriminado e inadecuado que hacen los jóvenes de las redes sociales, pues ello los hace perder mucho tiempo y distraerse de sus responsabilidades académicas. "Es una responsabilidad compartida cuando un estudiante reprueba", dijo. Los estudiantes que reprobaron una o dos materias en el año lectivo 2015 iniciaron el lunes las clases de reforzamiento en las que, a través de trabajos en el aula, acumulan 60 puntos y deben alcanzar otros 40 en un examen final, el cual estarán realizando entre el 1 y el 4 de febrero. Según estudiantes consultados, los encuentros son tres veces a la semana durante dos horas cada día y los docentes están valorando mucho el interés y la participación que tienen en cada sesión. De acuerdo a los murales con información sobre la reparación de clases, aparte de matemática, lengua y literatura e inglés, otras clases que reprobaron en el 2015 son: Ciencias Naturales, Química, Física, Geografía de América, Física e Historia de Nicaragua. END