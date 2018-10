15, Enero, 2016 15, Enero, 2016 9:53 a.m. 9:53 a.m.

POCOS VEHICULOS EN TALLERES DE INSPECCIÓN

Propietarios de los talleres mecánicos autorizados por la Policía Nacional para hacer la inspección mecánica y la emisión de gases reportan una baja afluencia de vehículos, la razón podría ser porque la Policía de Tránsito aún no está multado por la falta de estos requisitos. Evertz Sandoval, propietario del taller San Guillermo, ubicado en las inmediaciones del Mitrab, dice que a inicios de enero la afluencia de los conductores era masiva, ya que atendían hasta 120 vehículos por día y ahora solo revisan 40. Por otra parte, algunos conductores están aprovechando la disminución de las filas en algunos talleres y realizan la inspección y chequeo para evitarse multas, ya que todavía no se sabe cuándo la Policía de Tránsito comenzara a multar a los conductores que no posean estos papeles en orden. La emisión de gas y la inspección mecánica tienen un costo de C$580 córdobas. El año pasado el gobierno dio prorroga hasta el 2 de enero del presente año para que los conductores que no habían realizado estos trámites se pusieran al día. 100% Noticias