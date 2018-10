15, Enero, 2016 15, Enero, 2016 10:20 a.m. 10:20 a.m.

GANADEROS ELEVARAN QUEJAS AL PRESIDENTE ORTEGA

El sector ganadero del país extenderá una carta al presidente de la republica Daniel Ortega, para elevar las quejas por los bajos precios que la industria cárnica, está pagando por cada kilo canal caliente. Los ganaderos afirman que el precio pasó de C$120 a C$ 90 córdobas el kilo, en los últimos tres meses, lo que han provocado, pérdidas al sector por más de 200 millones de córdobas. Otra carta será presentada a los ministros del sistema de producción, consumo y comercio con quienes se reunirán el próximo lunes. “El día lunes vamos a presentar la carta al sistema, para pedir el apoyo a la producción de la venta de ganado en pie y productos lácteos también por la baja del precio y eso se lo estamos haciendo saber nosotros como todos los gremios ganaderos del país”, dijo Álvaro Vargas, vicepresidente de Faganic. Otro de las preocupación que elevaran ante el gobierno es la reducción en el acopio lechero por parte de la industria, como resultado de un problema de mercado, debido a la sustitución de la leche por fórmulas lácteas, lo cual ha provocado, una caída en los precios. “Tenemos el problema de que se están vendiendo productos que son de soya y no de leche, pero llevan el título de leche, de lácteos y eso es contra el mercado de la leche, no es propiamente el problema solo de acopio, sino un problema del mercado de la leche”, expreso Álvaro Fiallos, presidente de la UNAG. 100% Noticias