19, Enero, 2016 19, Enero, 2016 9:58 a.m. 9:58 a.m.

VÍCTIMAS DE MASACRE EN LAS JAGÜITAS PROTESTAN EN POLICÍA NACIONAL

Familiares de víctimas de las Jagüitas elevaron nuevamente su voz. Esta vez lo hicieron con un plantón en las afueras de la sede central de la Policía Nacional en Plaza el Sol. El reclamo de Yelka Ramírez, su esposo e hijos que sobrevivieron a la masacre, es que la primer comisionada y jefa policial Aminta Granera cumpla las promesas de indemnizarlos por todos los daños que provocó un batallón de oficiales que les disparó el pasado 11 de julio cuando regresaban de un culto evangélico. Producto de la masacre murieron dos niños y la madre de una niña que quedó en la orfandad. La comisionada Yaneth Jarquín salió a recibir los manifestantes y dijo que se lo comunicarían a la jefa, sin embargo, Yelka Ramírez madre de los dos niños que murieron masacrados exigió que la atendiera la jefa policial. ''Me han cerrado las puertas y he venido a dejar papeles y no hacen nada, muchas promesas me hicieron, le creí a la comisionada Granera porque me llegó a llorar y me abrazó y me dijo que iban a hacer justicia. Pedimos justicia para que a nadie le pase lo que a mí me pasó'', reclamaba Ramírez a la comisionada Jarquín. Ramírez indicó que haría huelga de hambre, de no ser recibida personalmente por Granera. Por su parte, Milton Reyes, esposo de Ramírez señaló ''no me han dado mi vehículo, ni me han dicho donde está, necesito también los documentos del cementerio, que me digan aquí están tus hijos, no tengo ese respaldo''. Stalin Andino/100% Noticias