24, Enero, 2016 24, Enero, 2016 8:56 a.m. 8:56 a.m.

CRUZROJISTA TICO RELATA PESADILLA VIVIDA EN NICARAGUA TRAS MUERTE DE SU CUÑADA

El cruzroijsta costarricense, Roger Núñez Rodríguez, relató cómo vivió el duro momento tras el naufragio en Nicaragua y enfrentar la muerte de su cuñada que no pudo salvarse. Núñez estaba disfrutando las vacaciones de su luna de miel junto a su esposa Krisia Chanto y en compañía de su cuñada Yoseth Chanto. Según relata el tico, él y su esposa decidieron no viajar en ese momento en la panga, no así su cuñada quién sí quiso montarse en el bote para hacer el recorrido turístico. “Dicen que el viaje estuvo muy bonito y lo disfrutaron mucho, ya de regreso el tiempo se puso muy feo, el mar muy picado con vientos muy fuertes que provocaron el vuelco de la panga, y empezamos la pesadilla que estamos viviendo ahora, llegamos al muelle y vimos como la sacaban de un barco ya fallecida”, comentó Núñez. El joven asegura que ha recibido mucho apoyo por parte de los altos mandos de la Cruz Roja nicaragüense en coordinación con la Cruz Roja de Costa Rica. “El presidente de la Cruz Roja de Costa Rica, don Glauco Quesada, se comunicó directamente con el presidente de la Cruz Roja nicaragüense y él me llamó directamente, se puso a las órdenes, hemos recibido una ayuda increíble de los altos mandos de la Cruz Roja nicaragüense”, mencionó el tico. El matrimonio se encuentra en Managua para intentar coordinar el regreso a Costa Rica y a la espera del envió de los cuerpos de los 13 costarricenses fallecidos, entre ellos el de Yoseth Chanto Vargas, su pariente. De las 34 personas que viajaban en el bote turístico sobrevivieron 21, 13 ticos, dos británicos, dos estadounidenses, tres nicaragüenses y una brasileña, según el último reporte oficial. Fuente: TELETICA