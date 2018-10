25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 1:29 a.m. 1:29 a.m.

NICARAGUA Y COSTA RICA UNIDAS POR TRAGEDIA EN ALTA MAR

Familiares de las víctimas y sobrevivientes del naufragio en la Costa Caribe nicaragüense, en la que perecieron 13 ciudadanos costarricenses pudieron reencontrarse la mañana de ayer con ellos, luego que fueran trasladados a Managua por autoridades de Aeronáutica Civil desde Corn Island. Posteriormente, los cadáveres fueron llevados a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML). “A los cuerpos de las víctimas les realizaremos una autopsia, los resultados servirán para que continúe el correspondiente proceso legal”, aseguró vía telefónica el doctor Zacarías Duarte, director del IML. Los sobrevivientes, visiblemente impactados por el suceso, después de haber llegado a la capital, fueron trasladados al hotel Las Mercedes. Uno de ellos, con acento tico, se detuvo para agradecer a la población de Corn Island y al gobierno de Nicaragua por las atenciones. Esta tragedia ha unido a Costa Rica y Nicaragua. Según la Fuerza Naval nicaragüense la lancha había salido desde Little Corn Island hacia Corn Island de forma ilegal, ya que supuestamente estaba prohibido zarpar debido a los fuertes vientos que se han registrado durante toda esta semana en el país. Habla embajador El embajador de Costa Rica en Nicaragua, Javier Sancho, afirmó que el gobierno costarricense está asistiendo a sus compatriotas con la repatriación de los fallecidos y de los sobrevivientes. “Es muy lamentable, muy doloroso e incluso tenemos ya aquí algunos de los familiares de las víctimas; es una tragedia sin antecedentes en la historia de Costa Rica, un naufragio con muchas personas”, lamentó Sancho. El diplomático agradeció el trabajo que ha realizado el gobierno de Nicaragua en el caso y prefirió no pronunciarse sobre el proceso legal por el delito de homicidio imprudente en contra de Róger Hilario Blandón, de 53 años, y Pratt Carter, de 30, propietario y ayudante de la panga, respectivamente. De las 34 personas que iban a bordo de la embarcación, entre las que se incluye al capitán y su ayudante, 21 son sobrevivientes, entre ellos se encuentran: 13 costarricenses, 2 británicos, 2 estadounidenses, 3 nicaragüenses y 1 brasileña, según un reporte oficial del gobierno de Nicaragua. Gobierno tico Por su parte, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, decretó duelo nacional. "Me uno al profundo pesar que embarga a las familias de las personas fallecidas en el Caribe nicaragüense", manifestó Solís. El canciller costarricense, Manuel González, declaró en conferencia de prensa que el gobierno de Nicaragua facilitaría una aeronave para realizar el traslado de los cuerpos de las víctimas, detalla El Nuevo Diario. “Las autoridades nicaragüenses han colaborado en todo para ayudar a los sobrevivientes y se han mostrado facilitadoras en la repatriación de los cuerpos, ya que esto por lo general requiere de una serie de trámites". Se preveía, que el traslado se realizará en tres viajes en horas de la noche de ayer o a primera hora de hoy lunes. La Policía Nacional dio a conocer que el dueño de la lancha, Róger Hilario Blandón tiene antecedentes por narcotráfico y cumplió condena de 5 años, asimismo, precisaron que será procesado por homicidio imprudente y exposición de personas al peligro, al igual que su ayudante Pratt.