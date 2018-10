25, Enero, 2016 25, Enero, 2016 10:12 a.m. 10:12 a.m.

POBLACIÓN APLAZA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN MANAGUA

El investigador Silvio Andrade de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) realizó un estudio titulado “Estudio de percepción desde el Servicio de Transporte en Managua”, para ver la “calificación” que otorgaban los capitalinos a las rutas. El estudio revelo que el 50% de los usuarios de buses aplaza el servicio, y lo consideran deficiente, además de sentir que los conductores maltratan al pasajero. La población también considera que los accidentes de tránsito donde se ven involucradas las unidades de transporte se deben al mal estado de las mismas porque no se les da el mantenimiento debido. Ante este señalamiento Rene Hernández, vicepresidente de la cooperativa Cardenal 380, si cree que se necesita una mayor rigurosidad por parte de la policía de transito con la revisión del estado mecánico. Por otra parte el 37% de la población piensa que las unidades de buses no se limpian nunca, pero para el vicepresidente de la cooperativa Cardenal 380, esta responsabilidad no solo es del conductor o los dueños de buses, sino que es compartida con los usuarios y también los responsabiliza por el desaseo en las unidades. El estudio también arrojó que la ruta peor calificada es la 165, porque es la más deteriorada y donde más se maltrata al pasajero. Por su parte la ruta 110 resultó como la más usada por los capitalinos y es la mejor calificada respecto al servicio que brinda. El estudio se realizó durante el I semestre de 2015 y se encuestaron a más de 1000 usuarios del transporte urbano colectivo. En la capital existen 885 unidades de transporte y 23 cooperativas. 100% Noticias