26, Enero, 2016 26, Enero, 2016 5:47 a.m. 5:47 a.m.

COMISIONADO RÓGER RAMÍREZ SERÁ VICE MINISTRO DE GOBERNACIÓN

El comisionado general Róger Ramírez Guzmán, jefe de la Delegación Policial de Managua, deja su actual cargo en la institución del orden y para convertirse en vice ministro de gobernación, así se confirma en la Gaceta el Diario oficial de Nicaragua por mandato de la presidencia de la República. 100% Noticias contactó al diputado Javier Vallejos quien señaló se está respetando el tiempo y edad de retiro del comisionado Ramírez. Vallejos indicó que le presidente de la República a veces actúa por conveniencia y en lo que respecta a la comisionada Aminta Granera no especificó si se desempeñará nuevamente como jefa policial. Sin embargo se especula el posible retiro de la comisionada Granera, y sería el comisionado general Francisco Díaz quien asumiría este puesto. Ramírez desde casi un mes ya no fungía como jefe de la policía en Managua pues todo el control lo tiene el sub director de la policía el comisionado general Francisco Díaz. 100% Noticias