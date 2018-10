26, Enero, 2016 26, Enero, 2016 9:39 a.m. 9:39 a.m.

JUEZA NICA SOBREVIVIÓ A NAUFRAGIO

Una decisión cotidiana se transformó en la peor pesadilla para la jueza de Corn Island Shura Welcome. Ella pidió 'raid' a los tripulantes de la lancha 'Reyna del Caribe', contratada por los costarricenses ese cálido sábado que parecía como cualquier otro día soleado del caribe nicaragüense, pero sin imaginar que su vida corría grave peligro. Ya en alta mar, el mar enfurecido golpeaba sin piedad a la lancha que finalmente sucumbió junto al resto de pasajeros. Shura Welcome se aferró a la vida y oró a Dios cuando súbitamente se miró sumergida en el pánico. La jueza de la paradisíaca isla del maíz expresó vía telefónica a 100% Noticias que solo así pudo sobrevivir al naufragio. Relató que una ola fue la que desestabilizó a la embarcación y luego dos olas más provocaron que la lancha se volcara. ''El mar estaba bien bravo, ola tras ola golpearon la panga y la volcaron, pero en ningún momento pensé que iba a morir. Pensar en mi hijo me dio fortaleza. El mar es impredecible'', manifestó. La fortaleza que obtuvo le fue útil para su supervivencia. Los minutos pasaban y el temor en el aire podía ser cortado por un filoso cuchillo. A como pudo se sostuvo de la lancha volcada a la espera de un milagro, que no tardó en llegar. Welcome nadó cien metros hacia el barco pesquero que llegó a rescatar a los náufragos y la corta distancia que la separaba de la muerte resultó en una eternidad. Se siente afortunada de estar viva, pero lamenta la muerte de 13 hermanos costarricenses que le acompañaban. Este lunes por la tarde, se reportó el hallazgo de tres de cuatro cuerpos que permanecían desaparecidos tras la tragedia, que corresponden a Olga Martha Portillo Vargas, Bertha Murillo Bolaños y Beatriz Rodríguez Rojas, quienes fueron repatriados hoy por autoridades a Costa Rica. Sin embargo, la búsqueda continúa. Autoridades esperan hallar el cuerpo de Leyner Contreras Murillo, de 13 años de edad, hijo de Bertha Murillo. Nicaragua expresó su solidaridad a Costa Rica por la tragedia en alta mar que abatió a ambas naciones. La vecina del sur reiteró su agradecimiento por las gestiones del Gobierno nicaragüense en las labores de rescate. Stalin Andino/100% Noticias