UNAN-LEON DA RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISION

Esta mañana UNAN-León publicó los resultados del examen de admisión realizado el pasado jueves 14 de enero en León y a nivel nacional en los centros universitarios regionales de Somoto, Somotillo, Jinotega y la Costa Atlántica donde el 79% de todos los estudiantes que se presentaron al examen clasificaron a la universidad.

Luego de una amplia conferencia de prensa brindada por las autoridades la mañana de este martes 26 de enero en León, no se conoce con cuanto cerró el examen, ni con cuanto cerró cada carrera, lo estudiantes únicamente saben que clasificaron, y quien no clasificó, no sabe con cuanto se quedó.

Es primer año que UNAN-León no publica el corte mínimo del exa