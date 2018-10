ROGER RAMÍREZ NO PASÓ A RETIRO, ACLARÓ POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional aclaró este jueves que el Comisionado General Róger Ramírez, quien fue nombrado Viceministro de Gobernación por el Presidente Daniel Ortega, pasa a Comisión de Servicio Externo, “conservando los derechos y deberes inherentes a la carrera policial”, es decir que continúa siendo policía. La nota de prensa íntegra dice: República de Nicaragua POLICIA NACIONAL División de Relaciones Públicas NOTA DE PRENSA No. 04-2016 La Policía Nacional, cumpliendo órdenes del Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, hace del conocimiento del pueblo de Nicaragua, lo siguiente: Primero: El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Saavedra, en uso de las facultades que le confiere la Constitución Política de Nicaragua, a través de Acuerdo Presidencial No. 16-2016, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 17 del 26 de enero del año 2016, nombró al Comisionado General Róger Antonio Ramírez Guzmán, en el cargo de Viceministro del Ministerio de Gobernación para asuntos específicos de ese Ministerio. Segundo: Conforme a la Ley No. 872 “Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional”, artículo 39, numeral 3, el Comisionado General Róger Antonio Ramírez Guzmán, paso a Comisión de Servicio Externa, conservando los derechos y deberes inherentes a la carrera policial, establecidos en los artículos 35 y 36 de la Ley No. 872. Dado en la ciudad de Managua, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil dieciséis. División de Relaciones Públicas Policía Nacional