28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 10:30 a.m. 10:30 a.m.

ARRANCÓ CESTO PORQUE NO AGUANTABA BASURA

¿Qué haría usted si le pusieran un bote de basura frente a su casa? Pues la señora Luz Marina Canales, habitante del barrio Cuba, decidió arrancar el cesto de basura que la Alcaldía de Managua instaló en la acera de su casa. Esta acción que fue grabada por la ciudadana Marlen Rappaccioli y difundida en las redes sociales, desato todo un debate en el Facebook de 100% Noticias, pues una parte la defendían y otros condenaban su accionar, ya que destruyó la propiedad pública que le cuesta a todos los capitalinos. 100% Noticias fue en busca de doña Luz Marina, pero solo encontramos a su madre, la señora Teresa Morales, quien dijo que su hija andaba en la Alcaldía aclarando el hecho luego que fue citada por la municipalidad. Doña Teresa Morales, argumenta que su hija arrancó el cesto de basura porque vivía lleno de basura y el camión recolector no pasaba por el sector, “El problema es que esa cuestión vivía llena de basura, tiraban pampers, el camión no pasaba recogiendo esa cuestión. Ella llamo y llamo y nunca hicieron caso, entonces decidió cortarlo, el cesto ahí está guardado. Ella anda en la alcaldía arreglando eso porque si lo vuelven a poner lo vuelve a cortar”. Los vecinos del lugar, coinciden en que el camión de la basura nunca pasa a llevarse la basura que botan en el cesto y están de acuerdo en que sea ubicado en otro lugar donde no afecte las casas vecinas. “Allí echan demasiada basura y ella tiene un enfermo y me imagino que lo quitó por las enfermedades que andan ahorita, porque demasiada basura, ahí se rebalsa y en ese bote llegaban a tirar de todo, animales muertos, tripas. Lo deberían poner, pero en esquinas que no perjudiquen a los hogares. El camión no siempre pasa recogiendo la basura del bote”, dijo la señora Yasmina García. “Ahí se cargaba de basura, en parte ella tiene razón de haberlo quitado, para mí que lo pongan en otro lugar”, expreso doña Marisabel Castro. 100% Noticias