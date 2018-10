29, Enero, 2016 29, Enero, 2016 8:40 a.m. 8:40 a.m.

APRUEBAN BORRADOR DE REGLAMENTO OPERATIVO PARA BANDA ANCHA

Este viernes quedo aprobado el borrador del reglamento operativo de Banda Ancha en el País, como parte de la primera fase del inicio de este gran proyecto que posiciona a Nicaragua al frente de las telecomunicaciones en la región. El documento del trabajo, fue firmado por el equipo técnico, conformado por el Titular del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta; el Director General de TELCOR, Orlando Castillo; Presidente de ENATREL, Salvador Mansell, el representante del BID en Nicaragua, Carlos Melo y el Jefe de Misión del BID, Antonio García Zaballos. El proyecto de Banda Ancha en Nicaragua se va a realizar con un préstamo de 100 millones dólares, 50 millones que ya fueron suscritos y otros 50 millones que se suscribirán en el mes de abril. La instalación de la fibra óptica, estará a cargo de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ENATREL), trabajando de la mano del TELCOR, como ente regulador. Cabe destacar que este proyecto dará inicio, en los próximos 60 días, a través de un proyecto piloto en instituciones del sector salud y educación. “Con los primeros 50 millones de dólares (25 millones aporta el BID y 25 de la cooperación de República de Corea) avanzaremos en los próximos 18 meses a tener impacto definitivo, en lo que tiene que ver con el acceso del sector publico al mundo TIC, más conexión, servicio y eficiencia”, expresó el titula del MHCP, Iván Acosta. Acosta, señaló que “Como parte del esfuerzo que se realiza para resolver los servicios en el sector público, el proyecto iniciará a través de un pilotaje, que va a tocar entre el 10 y 15% en el sector salud, la conectividad en los colegios y el resto del sector público”. “Este proyecto es: pasar de estar en la cola en la Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a volvernos en uno de los más competitivos de Centroamérica”. Agregó que hablar de competitividad en el país y productividad, es hablar del sistema de Banda Ancha, internet, acceso a la comunicación y Tecnología de punta, es la única forma en la que se puede desarrollar el país, junto a la inversión de energía y las carreteras, permitiendo mayores inversiones privada. De los 100 millones de dólares, 50 millones ya fueron firmados y se espera que en Abril firme el compromiso de los próximos 50 millones de dólares. “Al instalar en toda Nicaragua el sistema, va a dar un servicio eficiente, rápido y mucho menos costoso para las empresas grandes que se les va a prestar el servicio y para todo el que requiera el servicio de telecomunicaciones desde los lugares más remotos”, expresó el Director General de TELCOR, Orlando Castillo. Por su parte el Presidente Ejecutivo de ENATREL, Salvador Mansell, expresó que“El programa de Banda Ancha, permitirá llegar a los lugares donde no hay internet en nuestro país, y también aumentar las capacidades. Señaló que hablar de Banda Ancha, se trata de instalar la infraestructura necesaria para llegar a aquellas familias que no tienen acceso a internet, llegar a aquellos lugares donde las instituciones tienen delegaciones y que cuenten con un internet con capacidad suficiente”. “ENATREL Y TELCOR, bajo el mandato de presidente Daniel y la compañera Rosario, este proyecto de Banda Ancha lo vamos a desarrollar en el menor tiempo posible, para que las familias nicaragüenses puedan ver ese otro sueño hecho realidad”. Banda Ancha es trascendental para el desarrollo económico y social Carlos Melo, Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recordó que el tema de la Banda Ancha es trascendental para el desarrollo económico y social de los países, y los países que toman esta agenda con el compromiso adecuado para materializarla son los países que se van a mantener un camino de desarrollo sostenible. El representante del BID, dijo que además de asociar el tema de Banda Ancha con las diferentes aplicaciones, hay aspectos esenciales para las poblaciones que viven en zonas aisladas. “Dentro de estos aspectos, está el tema de salud, cuando hay un centro de salud que está aislado de los grandes hospitales, frente a un caso de un embarazo complejo, que un centro médico pueda compartir y trabajar en tiempo real sobre la solución de un problema, puede significar salvar la vida de 2 o más personas”. “Otro ejemplo puede ser el de los productores rurales, que con un mejor acceso a la banda ancha, pueden conocer la situación de los mercados, temas de capacitación en la producción que tienen…en fin hay una serie de temas que pueden ir apoyando al desarrollo del país y al crecimiento de la competitividad”, agregó. “Quiero felicitar a TELCOR, ENATREL, MHCDP, y a todo el equipo que han venido trabajando por consolidar esta agenda y que hemos sabido ponernos al día en trabajar en esto y conseguir que otras instituciones se sumen para trabajar juntos”. El Jefe de Misión del BID, Antonio García Zaballos, destacó que “Los objetivos del proyecto de Banda Ancha intentan no solo son reducir la brecha digital, si no también reducir la brecha social, con mejoras en productividad y la competitividad en diversos sectores, además con mejoras en la calidad de vida llevando servicios de salud”. “Este equipo ha realizado un excelente trabajo y estoy convencido que este proyecto va a tener mucho éxito. Agradecemos a al Gobierno de Nicaragua por la confianza depositada en el Banco y al Gobierno de la República de Corea, por confiar en cómo esta solución tecnología va a lograr que el país de un salto cualitativo y cuantitativo sin precedente”, finalizó Zaballos. 19 digital