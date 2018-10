TODAS LAS PELEAS DE ROCKY

Rocky Vs Clubber Lang (Primera pelea)

Rocky VS Apollo Creed (Revancha)

Pelearon en Rocky II.

Rocky Vs Tommy Morrison

Rocky Vs Clubber Lang (Revancha)

Rocky Vs Thunderlips

Rocky Vs Mason Dixon

Rocky Vs Apollo Creed (Primer combate)

Rocky Vs Ivan Drago

Rocky es un icono generacional, el campeón, nuestro campeón, el púgil que recibe golpes mejor que nadie, que mejor sabe encajar y con el que más nos identificaremos porque nosotros también somos más de encajar que de dar, para que engañarnos. Eso sí, cuando se golpea hay que hacerlo para noquear, como Rocky. El Potro Italiano ya ha vivido las tres edades del hombre, la primera vez que le vimos era el protagonista de un tremendo drama neorrealista titulado simplemente Rocky, una película triste protagonizada por gente fea en una Philadelphia sucia que perfectamente podría haber rodado Vittorio De Sica, el precursor de esta comparación es el periodista Manuel Ligero, pero ojo, solo vale si se ve Rocky en versión original ya que el doblaje la convierte en comedia involuntaria. Después llegaron los demás Rockys, los de las revanchas, los combates contra fieros enemigos entre los que se coló algún psicópata, luchas en el ring que se convertían en descaradas metáforas políticas… Una segunda edad llena de éxito y fama. Rocky se lo merecía. Y por último la tercera edad del hombre, la que Stallone quiso representar en la cinta titulada Rocky Balboa, un regreso impregnado de melancolía en el que un Rocky retirado deambulaba por su barrio de toda la vida contando batallitas. Diez años después Ryan Coogler le ha dado la oportunidad a Sylvester Stallone de ofrecer un tercer acto digno del personaje más importante de su carrera. Y se lo da, vaya si se lo da, lo de Stallone en Creed es todo un papelón que merece el Globo de Oro y todo lo que le echen. El actor, guionista y director se ha marcado un Richard Linklater con Rocky Balboa y nosotros hemos sido testigos de su existencia a través de todos los combates importantes de su vida, los de dentro del cuadrilátero y los de fuera. Estas son las peleas de Rocky ordenadas de la peor a la mejor.Pelearon en Rocky III. ¿Dónde? En el Philadelphia Spectrum. Es la pelea más corta de Rocky y la única que pierde por KO. Ya desde el principio no empieza bien… Esa bestia llamada Clubber Lang empuja a Mickey (el entrenador de Rocky) que en ese momento sufre un ataque al corazón. Rocky quiere parar la pelea pero Micky se niega, así que el Potro Italiano lucha más pendiente de la salud de su entrenador que de su contrincante. Descripción del combate: Al principio la rabia contenida de Balboa descoloca al aspirante pero enseguida Clubber Lang le pone en su sitio con golpes contundentes, salvajes y sucios. En el segundo asalto acaba con el campeón mientras el público le abuchea. No hay nada más antipático que un abusón tramposo. La pelea, como pelea, deja mucho que desear, no hay un intercambio justo, no hay tensión y el golpe final que le propina Lang a Rocky tampoco es para tanto. Sin embargo, Mr. T convirtió a Clubber Lang en el mayor villano de la saga… Al menos hasta la llegada de Drago. Victoria para… Clubber Lang.¿Dónde? En el Philadelphia Spectrum. Tiene el tono de combate épico pero esta interminable pelea entre Apollo Creed y Rocky se justifica solo porque Sylvester Stallone impone a su personaje un tremendo drama: un ascenso y descenso económico vertiginoso, un niño recién nacido y un parto con complicaciones que deja a Adrian en coma. A esto hay que añadirle que si Rocky sigue combatiendo podría perder la vista para siempre. Por eso Micky le entrena para usar su mano derecha, de esta forma Rocky puede proteger mejor el ojo malo. Descripción del combate: Apollo solo tiene una cosa en la cabeza: noquear a Rocky. Empieza la pelea muy metido, rápido y enérgico. Apollo gana por puntos más que de sobra llevándose la mayoría de los asaltos gracias a un monólogo de golpes que hubieran servido para matar a cualquier otro contrincante. Sin embargo, Rocky resiste con entereza hasta el decimoquinto y último asalto en el que por fin decide soltar su mano izquierda para propinar algunos demoledores golpes en el cuerpo de Apollo. Al final consigue noquearle pero ambos caen de puro cansancio a la lona, es Rocky el que consigue levantarse agarrándose a las cuerdas del ring en una escena bastante penosa que representa de forma algo burda la superación personal de la que siempre hace gala el boxeador. Victoria para… Rocky BalboaPelearon en Rocky V. ¿Dónde? En medio de la calle, en Philadelphia. Rocky ya no puede boxear debido a los graves daños cerebrales que le han causado todos los combates a lo largo de su carrera. Es el momento de tener un pupilo al que transmitir sus conocimientos y este es Tommy Morrison, un joven y talentoso luchador que a la mínima le da una patada a su maestro. Efectivamente estamos ante la típica fábula en la que el discípulo supera al mentor y le traiciona, solo que en este caso la última palabra es del maestro… En concreto una buena paliza en medio de la calle, la más sucia de la saga, sin guantes de boxeo, ni cuadrilátero, ni asaltos. Descripción del combate: Morrison le provoca y Rocky no quiere entrar al trapo pero cuando Morrison se mete con su cuñado Pauli, Balboa se enciende y empieza a pelear sin éxito contra un Morrison que le arrincona. Cuando Rocky está a punto de perder, los recuerdos le asaltan, sus contrincantes más épicos regresan como fantasmas del pasado y esto le inyecta una dosis extra de adrenalina que le sirve para asestarle a Morrison un par de zurdazos en el estómago que lo tumban definitivamente. Victoria para… Rocky BalboaPelearon en Rocky III. ¿Dónde? En el Madison Square Garden. Rocky llega enfilado, dispuesto a acabar con el juego sucio de Lang. Lleva los pantalones con la bandera norteamericana que Apollo lucía en la primera película. Por otro lado Lang entra al cuadrilátero abucheado por el público y sin perder tiempo empieza a provocar tanto a Rocky como a Apollo. Descripción del combate: Es el más macarra de todos los combates, con Lang dando gritos y Rocky provocando a su contrincante. El boxeador de Philadelphia se mueve más rápido que nunca pero no sirve de mucho porque Lang tiene una gran resistencia. Aun así, Rocky deja que Lang le ataque, le provoca y le cansa. En el tercer asalto Rocky toma el mando y le da numerosos golpes consecutivos que acaban con Lang tumbado en la lona. Victoria para… Rocky BalboaPelearon en Rocky III. Se suponía que éste era un combate de exhibición, un asunto benéfico sin importancia deportiva, sin embargo resultó ser uno de los combates más difíciles para Rocky, sobre todo porque el Potro Italiano no está acostumbrado a manejarse en la lucha libre. Descripción del combate: Thunderlips zarandea a Rocky a placer haciéndole todo tipo de llaves y estampándole contra el suelo o contra las cuerdas. Rocky se da cuenta de que es un combate serio y se quita los guantes para enseñar todo lo que sabe de pelea callejera. Es el combate más sucio de la saga y también el más loco. Un personaje icónico como Rocky contra una estrella en ciernes llamada Hulk Hogan. Victoria para… nadie. Termina en tablas.Pelearon en Rocky Balboa. ¿Dónde? Las Vegas. El boxeo ya no es lo que era y el nuevo campeón de los pesos pesados, Mason Dixon, se aburre de tumbar a todos sus contrincantes. Los aficionados no le respetan así que su mánager decide retar a Rocky Balboa que lleva 16 años retirado. El Potro Italiano regenta un restaurante con el nombre de Adrian, que acaba de morir por culpa de un cáncer, y aunque lleva una vida tranquila le pica el gusanillo del boxeo y decide aceptar el reto. Descripción del combate: Tiene mucho mérito que Stallone consiga que un combate a todas luces destinado a ser bochornoso se convierta en uno de los mejores de la saga. Está mejor rodado que todos los demás aunque evidentemente haya que recurrir a alguna trampa argumental para justificar que Rocky no muerde la lona en el primer asalto. La trampa es que Dixon sufre una fractura en su mano izquierda al principio del combate lo que hace que esté mucho más igualado. Como es costumbre Rocky aguanta las embestidas de Dixon con entereza y cuando llega su oportunidad le asesta unos cuantos golpes que apunto están de noquear al campeón. Tras diez asaltos Dixon gana por puntos. Victoria para… Mason Dixon.Pelearon en Rocky. ¿Dónde? En el Philadelphia Spectrum. Es el primer combate por el título de Rocky Balboa y el que sentó todos los precedentes, el estilo del púgil italiano, su asombrosa resistencia a los golpes y sus portentosos zurdazos. Apollo Creed necesita un combate mediático para hacer crecer su propia marca y ofrece a un humilde boxeador amateur la posibilidad de convertirse en campeón. El aspirante se llama Rocky Balboa. Descripción del combate: Apollo Creed comienza el combate bailando alrededor de Rocky y le lanza varios directos a la cara. El campeón sólo está jugando, sin embargo Rocky le suelta un gancho con su zurda que acaba con Apollo en el suelo. Cuando el Campeón se levanta ya se toma a Rocky mucho más en serio. El combate continúa con un intercambio de golpes bastante equilibrado y cuando llegan al último asalto Apolo tiene una costilla rota y Rocky no puede ver con el ojo derecho. El Potro Italiano pone al campeón contra las cuerdas y cuando está a punto de noquearlo suena la campana dando lugar a ese famoso intercambio de palabras entre los dos boxeadores. Apollo Creed: “No te daré una revancha”. Rocky Balboa: “No la necesito”. Victoria para… Apollo Creed.Pelearon en Rocky IV. ¿Dónde? Arena Nacional de Moscú. Ni Mijaíl Gorbachov se quiere perder este combate. Es la pelea del siglo por varias razones, porque enfrenta al comunismo contra el capitalismo y porque Rocky pretende vengar a su amigo Apollo Creed, que fallece al principio de la película en una malograda pelea contra Drago. Descripción del combate: En apariencia Drago es casi invencible, pero los anabolizantes no lo son todo y pronto Rocky demuestra que es más fuerte de lo que los rusos esperaban. Es el combate a priori más espectacular de la saga pero también es el más equilibrado. Asalto a asalto (partido a partido como diría Simeone) Rocky iguala a su contrincante en puntos. A veces es Drago el que le arrincona y le castiga y a veces es el púgil americano el que le da una tremenda paliza a su contrincante. Ya en el último asalto los dos boxeadores comienzan a golpearse sin cuartel como en una pelea callejera… Un gancho de izquierdas por parte del Potro Italiano acaba con Drago que cae fuera del cuadrilátero. Rocky culmina su mejor combate con una frase mítica que entona hacia el público ruso; “Aquí ha habido dos hombres matándose, creo que es mejor que 20 millones”… Y así es como el personaje de Sylvester Stallone colaboró para poner punto y final a la Guerra Fría. cinemanía