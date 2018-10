31, Enero, 2016 31, Enero, 2016 2:33 a.m. 2:33 a.m.

ARRANCA CAMPAÑA CONTRA EL ZIKA

Pese a que ayer se movilizaron más de 90,000 brigadistas para fumigar unas 250,000 casas a nivel nacional, como parte de la jornada de combate al mosquito transmisor del zika —virus del cual ya hay siete casos en el país—, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, llamó a la población a estar serena ante esta situación epidemiológica, especialmente a las mujeres embarazadas. Murillo señaló además que no se reportan nuevos casos de zika. Los existentes hasta el momento se tratan de 6 mujeres entre 23 y 67 años de edad, habitantes de los distritos II, III y IV de Managua, así como un niño de 10 años, residente de Carretera Sur.En Managua, algunas personas no dejan entrar a los brigadistas.- En Managua, algunas personas no dejan entrar a los brigadistas. - Según los reportes oficiales, todos los afectados gozan de buenas condiciones de salud. “No entremos en pánico, porque eso sí hace mucho daño a la madre, a la futura madre, a la familia en general (…) estemos pendientes de las informaciones y las mujeres embarazadas que estén pendientes de hacerse sus chequeos en los centros de salud o acudiendo a la clínica de los médicos que están atendiendo su embarazo”, dijo. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha confirmado la relación entre el zika y la microcefalia en niños cuyas madres son afectadas por el virus durante la gestación, el nacimiento de más de 4,200 bebés con dicha malformación en Brasil al mismo tiempo que la incidencia del virus tiene alarmadas a las autoridades de salud y a la población del país sudamericano. De acuerdo con Murillo, los más de 90,000 brigadistas que se movilizaron ayer a nivel nacional llevaban la tarea de fumigar unas 250,000 viviendas y dar información sobre cómo prevenir y eliminar al ‘aedes aegypti’, que es el mosquito transmisor del zika, del dengue y del chikungunya. RENUENTES En un recorrido realizado por El Nuevo Diario en el sector de Altamira, en Managua, se encontró a una brigada compuesta por ocho hombres que estaba a cargo de fumigar 1,500 casas, pero señalaron que en el 70% de las 800 que cubrieron entre las 8:30 a.m. y las 11:00 a.m. les negaron el acceso. De acuerdo con el encargado del grupo, que pidió no ser identificado, los argumentos que dan son que fumigan por su cuenta, que hay niños o ancianos y que no son los dueños de las viviendas y, por tanto, no pueden permitir el acceso a extraños. Sin embargo, refirió que esa situación se presenta principalmente en zonas residenciales. En el 2013, cuando el Ministerio de Salud ejecutó una intensa jornada de fumigación y abatización ante la gran incidencia del dengue, la entonces directora del Silais-Managua, Maritza Cuan, afirmó que el 22% de los hogares capitalinos no permite el acceso a las brigadas. El producto utilizado para fumigar está compuesto por diesel y cipermetrina, con una concentración de 50 cc de cipermetrina por cada galón de diesel, explicó el jefe de la brigada de fumigación que ayer cubrió parte del sector de Altamira. Agregó que el efecto del rociado dura dura unos 30 minutos. LUCHA PERMANENTE Murillo, por otro lado, hizo hincapié en que es necesario que la población se involucre en la lucha contra el mosquito transmisor, eliminando todos los criaderos de zancudos, pues este se reproduce fácilmente en acumulaciones de agua, sin importar el tamaño que tengan. “Vivimos en países tropicales donde el mosquito ‘aedes aegypti’ existe, ha existido, lo contralamos, tratamos de controlarlo y luego se reproduce nuevamente, porque nosotros mismos dejamos pasar las normas de higiene y de limpieza que deben ser permanentes”, apuntó. DIAGNÓSTICO El director del Centro de Diagnóstico y Referencia del Minsa, Ángel Balmaceda, afirmó que están realizando la prueba específica para la detección del zika a todas las personas que presentan los síntomas asociados al virus y trabajan en la identificación de los sectores más vulnerables a la enfermedad. “Lo ideal es tomar la muestra en los primeros tres días de adquirido el virus. La técnica a desarrollar es el diagnóstico confirmatorio del zika, conocido como PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real”, detalló Balmaceda. Población aplica sus medidas Acciones. Pobladores consultados por El Nuevo Diario aseguraron que están aplicando las medidas necesarias para prevenir y eliminar el mosquito transmisor del zika, el dengue y el chikungunya, aunque en algunos casos señalaron que no pueden dejar de almacenar agua porque el servicio es muy irregular. Salvador Herrera comentó que en su sector, en Altamira, el agua falta entre 2 y 3 veces a la semana durante varias horas al día, por lo que en su casa mantienen recipientes llenos del vital líquido. Sin embargo, refirió que los limpian cada dos semanas y permiten que las brigadas coloquen abate en ellos. Por su parte, Ena Tapia, también habitante de Altamira, indicó que su familia se encarga de fumigar la vivienda cada 15 días, pero que siempre dejan que entren las brigadas del Minsa. Otra medida que aplican para combatir los zancudos es hacer revisiones periódicas para deshacerse de los recipientes en desuso y que son potenciales criaderos. Marlon Pérez apuntó que en el Comité de Liderazgo Sandinista de la colonia 10 de Julio, donde él habita, se ha venido informando sobre qué es el zika y cómo prevenir esta enfermedad que está causando alerta en toda la región. END