04, Febrero, 2016 04, Febrero, 2016 9:37 a.m. 9:37 a.m.

EL NIÑO PROVOCA SEQUÍAS EN EL PAÍS

None

El fenómeno climatológico de El Niño, que reapareció en marzo del 2015, llegó con más impacto en el 2016 y podría ser uno de los más intensos de la historia, según las proyecciones anunciadas por el Centro de Previsión del Clima (CPC) de Estados Unidos. Según la ex directora de Enacal, Ruth Selma Herrera quien se enlazó en una entrevista vía telefónica con 100% Noticias. “Cada vez será peor, si vez la sequia que antes sucedía en marzo, se ha adelantado y ahora está iniciando en febrero o abril.” Explicó “Estamos ingiriendo agua, pero no estamos realizando obras positivas como represas, zanjas, reductores de velocidad, vivas o retenciones de agua para mantenerlas. Este país no está preparado para una sequia, es demasiada irresponsabilidad de los gobiernos y Enacal” expresó Herrera. “No hay que cortar más arboles, si un campesino hace eso le cae encima todos los representantes del gobierno, pero si llegan las grandes empresas no aparecen porque están favoreciendo a los grandes madereros que nos van a dejar sin agua y sin bosques, esto no puede continuar de esa manera” señaló Herrera. Los efectos de El Niño ya son evidentes en algunas zonas del país y es probable que entre los próximos meses este ataque con más fuerza la zona del pacifico de Nicaragua. Hay 25 municipios que enfrentan una situación crítica por esta causa. Se cree que este año el invierno apenas tendrán lluvias, en Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Boaco y Managua. Andreina Castillo/ 100% Noticias