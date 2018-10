05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 6:07 a.m. 6:07 a.m.

"ZIKA NO SERÁ UN PROBLEMA PARA TURISTAS EN NICARAGUA"

None

En Nicaragua se han comprobado 31 casos de zika, según Rosario Murillo, vocera del gobierno. Leonardo Torres presidente de Cantur valoró que el gobierno de Nicaragua ha actuado de la mejor manera al realizar distintas campañas para poner un alto al virus y no ahuyentar a los extranjeros en víspera Semana Santa, expresó en una entrevista a 100% Noticias. Varios turistas han suspendido sus viajes a América Latina y el Caribe y otros han cambiado de destinos por temor al brote de zika. Incluso en las redes sociales varias personas anuncian sus cambios de destinos o cancelación de viajes con la etiqueta #zikafreezone. “Nicaragua no ha presentado mayor caso, existe bastante control de parte de gobierno y según la OPS en nuestro país existe bastante control y prevención contra el Zika”, explicó Torres. Para presidente de Cantur es necesario que se mantenga una buena comunicación por parte de los medios, “no hay que informar mal a la población y que los turistas no quieran vacacionar en Nicaragua, eso sería una gran pérdida económica para el país”, enfatizó. Andreina Castillo/ 100% Noticias