08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 12:19 a.m. 12:19 a.m.

ATRAPAN 16 BANDAS DELINCUENCIALES EN EL AÑO

En lo que va de 2016 han sido desarticulados 16 grupos delincuenciales que operaban en Managua. En total a nivel nacional han sido detenidas 200 personas, las que operaban en 26 bandas, aseguró al comisionado general Francisco Díaz en una entrevista telefónica con El Nuevo Diario. "La percepción a nivel nacional, incluyendo Managua, es que hay mayor seguridad por parte de la Policía Nacional, en los lugares que ellos (los ciudadanos) visitan, como los centros turísticos, los parques, las paradas de buses y las terminales, los barrios", aseguró Díaz. Dos percepciones Pobladores que habitan diversos barrios de la capital consultados por El Nuevo Diario manifestaron opiniones encontradas acerca de la percepción relacionada a la seguridad. "No veo delincuencia ni nada de eso, el que camina con Jesús no ve nada malo, me siento seguro al caminar en los barrios, he visto que la Policía está haciendo un trabajo muy bueno", consideró Ernesto Hernández Castro, trabajador del Ministerio de Salud y habitante del barrio 380 de la capital. No obstante, Reynaldo Rodríguez, de 42 años, quien es vendedor de agua y recorre diversos barrios de Managua para vender su producto, dice sentirse inseguro. "La seguridad está regular, pero miro como inseguras las calles porque la Policía no circula en las paradas ni en ningún lado, por ejemplo en toda la noche no se mira a la Policía. Hace falta presencia y patrullaje", sostuvo Rodríguez. María José Solórzano, de 32 años, es habitante del barrio Pedro Joaquín Chamorro de la capital y a diario se traslada a Monseñor Lezcano para integrarse a sus labores. "Siempre está peligroso en los barrios, por lo menos en las paradas de buses. Por las noches no hay ni un policía, muy pocas veces hay. Lo que necesitamos es que la Policía ande en la noche porque ¿de qué sirve que agarren bandas si después, tal vez, al día siguiente los sacan?", opinó Solórzano. Acciones policiales Según la Policía, las bandas delincuenciales desarticuladas se dedicaban a realizar robos en sus diferentes modalidades, además de venta y tráfico de drogas, abigeatos y algunos estaban circulados por homicidio y violación. Otros eran buscados por el grado de peligrosidad, ya que ejecutaban asaltos a bordo de motocicletas y armados con pistolas y armas cortopunzantes. Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), consideró que el trabajo de prevención que realiza la Policía es positivo y que las presentaciones de bandas delictivas ante los diversos medios de comunicación ayudan a que disminuya la percepción de inseguridad en el país. "A mí me gustaría resaltar también que la acción o el trabajo que realiza la Policía es bueno, pero no es suficiente y hace falta que otras instituciones públicas también actúen y trabajen de manera coordinada y eficiente. Yo señalo específicamente, por ejemplo, el trabajo que hace toda la administración de justicia y todo lo que se puede hacer desde el punto de vista de la prevención y la información en otras instituciones públicas y desde las misma organizaciones", consideró Cuadra. Agregó que las alcaldías pueden colaborar a mejorar la seguridad al crear las condiciones necesarias de infraestructura en los barrios y las comunidades, y exhortó a la población a organizarse para vivir más seguros. Robos en 2015 Según información de los juzgados capitalinos en promedio en 2015 se judicializaron casi cuatro robos a diario. La Fiscalía presentó 1,328 acusaciones por robo agravado en todo el año anterior. La mayoría de acusados por este delito fueron jóvenes con edades entre 18 y 25 años. Hasta el 8 de enero de este año el Ministerio Público había presentado 21 acusaciones por robo agravado en los tribunales de la capital. END