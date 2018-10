08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 6:54 a.m. 6:54 a.m.

"CONDUCTORES IGNORAN LAS NORMAS"

“Yo creo que debemos empezar a trabajar todos en conjunto, con tantos incidentes que se han dado en los últimos días en el sector transporte tiene que ser fuerte, la policía, los usuarios, los dueños de las unidades y el MTI, tenemos que trabajar mejor” explicó Marvin Pomares director del INDE en el programa 100% Entrevistas conducido por Lucia Pineda Ubau. Para Reynaldo Bermúdez, de la comisión de taxis, la Policía Nacional se ha estado esforzando en los últimos meses para capacitar a más de 600 mil transportistas, pero los cadetes no toman en cuenta las normas y requisitos a la hora de ejercer su trabajo. Entre algunas normas implementadas por la Policía Nacional, están las siguientes: No usar camisolas, gorras, lentes oscuros, sandalias, cabello largo, y portar su identificación. El cadete que no ponga en prácticas estas normas será multado con la cantidad de 320 córdobas. “La FNT, está violentando el derecho de los transportistas organizados, no estoy en contra de nadie solo estoy diciendo la verdad” comentó Bermúdez. “La población tiene derecho a tener seguridad al momento de abordar cualquier tipo de transporte, es por eso que hemos puestos esas normas” enfatizó Pomares. En Managua actualmente existe un aproximado de 1500 taxis “piratas”, sin afiliación ninguna cooperativa. Andreina Castillo/ 100 Noticias