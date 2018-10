08, Febrero, 2016 08, Febrero, 2016 11:07 a.m. 11:07 a.m.

RECONOCEN REVOLUCIÓN RENOVABLE EN NICARAGUA

Nicaragua continúa brillando en el mundo de la energía renovable y sus esfuerzos han sido reconocidos por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y esta semana Energía Limpia XXI destaca que la fundación the Climate Reality Project, fundada en 2006 por Al Gore, reconoce a Nicaragua entre los 3 países que están marcando los derredores a seguir en el uso de energía renovable. En diciembre, cerca de 200 países de todos los rincones del mundo firmaron el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y – nos atrevemos a decir – salvar al mundo La pregunta en la mente de todos: ¿Cómo!? La verdad es que no tenemos que esperar a que los científicos inventen algún aparato de última moda. Las soluciones ya están aquí! Simplemente, debemos aumentar la generación de energía renovable, y rápido. He aquí cómo: seguir al líder. Hay muchos países que ya se ubican adelante en esta carrera de futuro de reducir las emisiones de carbono. La energía solar está empezando a brillar en el mundo, pero también la respuesta está soplando en el viento, las soluciones están creciendo cada día. Pero no tome nuestra palabra vea lo que hacen los lideres. 1.Suecia. En 2015, Suecia arrojó el guante con un ambicioso objetivo: eliminar el uso de combustibles fósiles dentro de sus fronteras, y de inmediato el aumento gradual de la inversión en energía solar, eólica, almacenamiento de energía, redes inteligentes y el transporte limpio. Y la mejor parte? Los suecos están desafiando a todos los demás países a unirse a ellos en una carrera por ser 100 por ciento renovables. En esta carrera todos ganan sobre todo el planeta. 2.Costa Rica. Gracias a su geografía única y compromiso con la preservación del medio ambiente, pequeño, pero grande en esfuerzo Costa Rica suple gran parte de sus necesidades energéticas utilizando hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y otras fuentes de baja emisión de carbono. Costa Rica pretende ser totalmente neutro de emisiones de carbono para el año 2021. 3.Nicaragua. Para no ser menos que sus vecinos Ticos, Nicaragua logró en junio de 2015 que las renovables aportaran hasta el 54 por ciento de toda su producción eléctrica. ¿Cómo Nicaragua lo hace? En 2007, el Presidente Daniel Ortega comenzó haciendo hincapié en las inversiones en energías renovables. Para el año 2012, Nicaragua se convirtió en el quinto país del mundo que más invirtió en proporción con su PIB en el desarrollo de las energías renovables. La siguiente tarea para Nicaragua: alcanzar un 90 por ciento de energía renovable para el año 2020 usando sus vastos recursos para fuentes de energía eólica, solar y geotérmica. El resto de los 11 países del listado presentado por the Climate Reality Project incluye: Escocia, Alemania, Uruguay, Dinamarca, China, Marruecos, Estados Unidos y Kenia. energialimpiaparatodos