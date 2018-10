13, Febrero, 2016 13, Febrero, 2016 7:25 a.m. 7:25 a.m.

POBLADORES DE SAN ISIDRO DE BOLAS CLAMAN POR AGUA

Muertos de sed se encuentran 50 familias de la comarca San Isidro de Bolas. La falta de agua ha hecho que los habitantes de los sectores de abajo y arriba peleen por este pozo que abastece solo a un sector. Humberto Cornejo, Director de Operaciones de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), hizo presencia en el lugar para buscar una solución a la problemática. Sin embargo los habitantes de San Isidro de Bolas acusan a los funcionarios de ENACAL de estar siendo manipulados por Juan de Trinidad, político de la comarca. “Don Juan de Trinidad les dobla la mano y ustedes ceden, por qué ustedes permiten que una persona cabeza caliente este haciendo esto”, fue el reclamo de Martha Martínez, pobladora de el lugar. Por su parte Humberto Cornejo dijo que ENACAL está trabajando por los pobladores de la localidad y que están haciendo su mejor esfuerzo. Y a pesar que el vital líquido tiene más de dos meses de no llegar, la facturación le sigue llegando a estas familias. Don Carlos Poveda dijo que el recibo le llego por C$200 córdobas y cree que esto no es justo porque el agua no les llega. Estos pobladores señalan que no abandonaran la protesta hasta que su demanda sea resuelta, por esto es que fuerzas antimotines se encuentran en el lugar para evitar enfrentamientos. 100% Noticias